Belén Esteban, operada d’urgència per un pòlip a l’úter

Belén Esteban ha reaparegut a televisió com si d’una autèntica estrella es tractés. El Sábado Deluxe li ha preparat un programa especial en què ha pogut parlar àmpliament del mal moment que travessa. Era el mes d’abril quan la col·laboradora de Sálvame patia una caiguda en directe en la que es trencava la tíbia i es fracturava el peroné. Va haver de ser operada dues vegades en pocs dies de diferència, un malson que va deixar unes imatges seves molt impactants en l’ambulància.

Ara que comença a veure la llum al final del túnel d’aquesta baixa, la tertuliana ha volgut explicar als seus companys com es troba després d’aquestes setmanes tan dures. El primer que ha fet? Demanar perdó a tothom que s’ha preocupat per ella aquests dies, ja que ella no estava d’humor i no els hauria tractat bé: “Vull disculpar-me públicament amb la meva mare, sobretot, ja que he estat molt egoista i no volia que vingués a veure’m. No m’he portat bé amb ella, però ha estat perquè no volia que es preocupés”.

Ha estat molt preocupada pel seu estat de salut, el que l’ha afectat a l’estat d’ànim: “No tinc depressió, però sí que sento tristesa constantment. Sé que hi ha coses millors i també coses pitjors… El meu cap m’ha fallat i ara estic amb ajuda, el que m’està anant molt bé”. I d’agrair la feina dels psicòlegs, a fer apologia d’una medicina alternativa: “Vull dir que abans no creia en l’acupuntura, però ara sí que crec”. Aquesta tècnica l’hauria ajudat en el postoperatori de la cama, segons explica, un procés dolorós que li ha impedit acudir al plató de Sálvame fins aquest divendres.

Belén Esteban travessa el seu pitjor moment | Telecinco

Belén Esteban reconeix que han hagut d’extirpar-li un pòlip

El que més ha sorprès els companys ha estat la confessió que ha acabat fent la seva companya. Belén Esteban només havia compartit amb els fans que havia hagut d’operar-se per culpa dels ossos trencats de la cama, però hi havia una cosa més que ha preferit mantenir oculta fins ara. En aquests darrers tres mesos ha hagut de passar per quiròfan cinc vegades, però no totes han estat per culpa de la caiguda com es creia.

“M’ha passat una cosa que no he explicat a ningú perquè em van donar ahir els resultats i no em volia avançar. Des de fa un parell d’anys, em surten uns bonys en el pit. El 6 de juliol em tocava revisió, em van fer la mamografia i continuava tenint-los. No hi ha perill, afortunadament, i a la citologia també tot va ser correcte. El problema és que em van fer una ecografia vaginal i van veure que tenia l’endometri més gran de l’habitual. La meva ginecòloga em va dir que hi havia alguna cosa que no anava bé i jo notava que alguna cosa passava. Vaig sagnar i em van fer una biòpsia urgent“, ha explicat.

Belén Esteban tenia por que fos càncer, per la qual cosa va anar cap a l’hospital molt espantada: “Mai no havia sentit tanta por… Vaig estar dues hores a quiròfan i em van treure un pòlip. Em van netejar i ahir em van dir que era benigne. Ara estaré un temps amb coses de desordre de dones que tenim. L’única cosa que vull dir amb tot això és que és molt important que totes ens fem les nostres revisions, perquè de no haver-ho vist podria haver estat molt pitjor. Els metges ens ajuden i hem de tenir confiança en ells”. Un testimoni que ha preocupat els seus seguidors i que ha revelat per què estava tan callada aquestes darreres setmanes.