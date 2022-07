Belén Esteban emociona amb una declaració d’amor al seu marit

La col·laboradora de Telecinco i influencer del ‘salmorejo’, Belén Esteban, ha emocionat els seus seguidors amb un missatge d’amor molt tendre cap al seu marit, Miguel Marcos. Ell ha estat el seu principal suport durant la recuperació de la dolorosa caiguda que va tenir a Sálvame, en la qual es va trencar la tíbia i el peroné. Per això, ara que ha arribat el seu aniversari la col·laboradora no ha volgut deixar de felicitar el marit públicament a través d’Instagram.

“Amor meu, moltíssimes felicitats per tants bons moments viscuts amb la nostra família de 3 i el que ens queda per viure”, comença el tendre missatge de Belén Esteban. El text està acompanyat per una foto de la parella a les Canàries, ja que es poden veure les típiques dunes de sorra de les illes, que emmarquen els grans somriures al rostre dels protagonistes de la instantània. “Sempre junts els 3, la resta sobra”, continua abans d’afegir que l’estimen molt.

En paral·lel al text i la foto de la parella, Belén Esteban ha escollit una banda sonora amb molt significat per a la parella. Concretament ha escollit Imposible, de Luis Fonsi i Ozuna, que té una lletra molt tendra. “No hi ha ningú que et vulgui com jo, deixa’m que et canviï la sort, és impossible que et besi com jo, per mi és impossible perdre’t, em vaig enamorar d’aquesta careta que no té ningú” és part de la lletra que Belén Esteban li dedica al marit.

L’últim clatellot que ha rebut Belén Esteban, aquest cop pels ‘salmorejos’

La tertuliana ha rebut una nova mala notícia justament quan començava a recuperar-se de la greu lesió que va patir a Sálvame. L’OCU ha analitzat el seu ‘salmorejo’ per fer un rànquing dels 29 millors ‘salmorejos’ d’Espanya i el de Belén Esteban no ha sortit gens ben parat. Sabores de la Esteban, la marca de la tertuliana, només ha rebut una puntuació de 61 punts i una qualificació de “qualitat mitjana”, el que Esteban no s’ha pres gens bé. “El que s’ha d’aguantar”, va dir per Instagram quan va sortir aquest rànquing. I és que l’OCU ha assenyalat en el seu informe que el ‘salmorejo’ de Belén Esteban és molt més car que altres marques que estan molt més amunt al rànquing que el seu.