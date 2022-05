Belén Esteban compra una casa per a la seva filla

Tot i que ara no està travessant el seu millor moment -després de trencar-se en directe la tíbia i el peroné-, a Belén Esteban li van molt bé les coses. Especialment en l’àmbit econòmic i empresarial. A banda de la seva feina com a tertuliana de televisió, Belén també té la seva pròpia empresa de productes alimentaris, que compta amb gaspatxo, patates fregides, etc.

Sempre preocupada pel futur dels seus, acaba de complir un dels seus grans desitjos: ha comprat un pis a la seva filla, Andrea Janeiro, tal i com publica la revista ‘Lecturas‘. L’economia de la tertuliana de televisió puja com l’escuma, augmenta el seu patrimoni i, segons la informació de la revista, la seva societat Sabores de l’Esteban, SL, ja dona beneficis tan sols vuit mesos després de la seva constitució.

Belén Esteban – Telecinco

El preu i la situació de la vivenda

És per aquest motiu que Belén Esteban ha comprat un nou immoble a Paracuellos del Jarama, localitat madrilenya on viu amb Miguel Marcos, que gaudirà la seva filla Andrea i el valor de la qual és de 346.730,55 euros.

Tot això demostra que la col·laboradora televisiva passa per una excel·lent ratxa econòmica i els seus comptes estan més que sanejats. Cal recordar que, tal i com publica la revista del cor, l’any 2020 es va pujar el sou a 375.000 euros, per la qual cosa no tindrà problema en complir amb els pagaments.