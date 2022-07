Belén Esteban defensa del seu ‘salmorejo’ després de l’informe de l’OCU

Belén Esteban ha sortit en defensa dels ‘salmorejos’ i gaspatxos que es comercialitzen amb la marca ‘Sabors de l’Esteban’ després de l’informe de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que els atorga una qualificació “mitjana”. L’informe de l’OCU indica que, “en general”, no s’observen “diferències significatives” entre els ‘salmorejos’ envasats en brick i els envasaments en ampolla de plàstic transparent, si bé aquests últims són un 58% més cars, la qual cosa va en detriment dels productes de Belén Esteban en aquest estudi.

L’informe de l’OCU es basa en l’anàlisi realitzada a un total de 29 ‘salmorejos’ refrigerats i, al seu judici, “revela que no fa falta gastar més de dos euros per a gaudir d’un producte de bona qualitat”, i posa com a exemples el ‘salmorejo’ Auchan de Alcampo (1,68 euros/litre) que, segons l’estudi, “destaca” pel seu sabor, “una cosa àcida”, així com per “la seva viscositat i un bonic color taronja”.

Al costat d’ell, un altre producte amb una “excel·lent” relació qualitat preu és el Alipende de Ahorramas (1,70 euros/litre), que, segons OCU, es caracteritza per un sabor “d’intensitat moderada, sense defectes”, i una “excel·lent aparença”.

L’informe analitza 39 gaspatxos i 29 ‘salmorejos’ diferents i els de Belén Esteban no obtenen puntuacions destacades en cap de les dues llistes.

L’estudi de l’organització de consumidors fa balanç de la relació qualitat-preu dels productes i en el cas dels quals estan inclosos en la gamma que comercialitza Belén Esteban els adjudica una qualificació “mitjana”.

La reacció d’ella s’ha produït a través de les seves xarxes socials, on ha escrit: “Gràcies a tots els que consumiu el meu gaspatxo i el meu ‘salmorejo’, sou la meva millor nota… ai el que hem d’aguantar”.

L’OCU no sols és qüestionada per Belen Esteban, sinó per molts sectors d’activitat i fabricants. Experts en consum indiquen “que ningú sap qui i com fan aquests estudis els de l’OCU, ni ofereixen la més mínima informacion i transparacia sobre els protocoles i els laboratoris utilitzats”.

Altres patronals prefereixen mantenir l’anonimat, però asseguren “el gaspatxo i salmorejo de Belén Esteban és un fenomen comercial, i això pot trencar-li el momentum”. D’altra banda el proipio Rubén Sánchez, secretari general de Facua, es refereix a l’OCU com a “organització oportunista” en el seu nou llibre ‘Per què deixes que et robin?’.