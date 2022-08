Telecinco pren mesures per evitar un altre escàndol sexual en directe

Telecinco estrenarà d’aquí a poques setmanes Pesadilla en el paraíso, el reality nou en què setze famosos hauran de conviure en una granja en condicions poc agradables. Per primera vegada serà Lara Álvarez qui estarà al capdavant el programa en solitari, una oportunitat que podria ajudar-la a guanyar encara més pes dins de la cadena després de les participacions a Supervivientes. Des de la cadena han venut els noms dels concursants com un càsting potent, amb famosos que poden donar joc en aquesta experiència campestre.

Aquest serà el primer reality de convivència de Telecinco en una casa després de Gran Hermano, programa que va enfonsar-los per l’escàndol que s’hi va viure en l’edició del 2017. Cal recordar que molts anunciants van retirar els seus anuncis per l’acusació de Carlota Pardo, que va denunciar un company per abusar presumptament d’ella mentre les càmeres gravaven sense que ningú no ho impedís. El cas va derivar en un escàndol mediàtic sense precedents que va provocar que es cancel·lessin les següents edicions del reality, el que no s’ha tornat a emetre. El pròxim mes d’octubre, de fet, serà quan comenci el judici per aquell cas.

Per tal d’evitar un altre cas similar que pugui perjudicar la seva imatge, han optat per fer dues estratègies. La primera, que el programa sigui gravat. Mai fins ara un format d’aquestes característiques s’havien gravat prèviament, ja que parlem d’un tipus de programa que guanya molt amb les reaccions en directe. L’objectiu darrere d’aquest canvi és que la cadena vol tenir el control absolut de tot el que passi i, sobretot, de tot el que s’emeti. No volen sorpreses desagradables i per això els teleespectadors no podran veure què està passant a l’interior de la granja. Això sí, les gales sí que seran en directe per aprofitar que és l’únic moment de la convivència en què tot està organitzat i controlat. En aquest cas seria impossible que passés una cosa així quan estan connectant amb la presentadora des de plató tota l’estona, així que ja els hi anirà bé.

Aquests són els concursants de Pesadilla en el paraíso | Telecinco

Els concursants de Pesadilla en el paraíso signen una clàusula de bon comportament

Per una altra banda, Informalia publica que els concursants han hagut de signar una clàusula de bon comportament en la que queda clar que es comprometen a no agredir ni faltar al respecte als altres concursants. El càstig de no complir-ho serà l’expulsió immediata, així com que siguin els els únics que carreguin amb la responsabilitat dels seus actes. Encara no hi ha data oficial per a l’estrena del programa, el que els teleespectadors esperen amb ganes per veure com evoluciona la convivència de personatges tan diferents.