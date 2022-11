Belén Esteban, entrevistada a Catalunya Ràdio: “Em comprometo a anar a TV3”

Belén Esteban ha sorprès els oients de Catalunya Ràdio aquest cap de setmana en entrar en directe en una trucada telefònica. L’equip d’El Suplement de Catalunya Ràdio l’havia escollit per participar en un joc en el que posaven a prova a Joel Díaz que havia d’endevinar de qui es tractava.

La col·laboradora de Sálvame ha deixat bocabadat el presentador, que finalment ha esbrinat que era ella després de les típiques preguntes del Qui es quién: “Ets dona espanyola més gran de 40 anys? Vius a Madrid? Surts a televisió cada dia? Treballes a alguna televisió privada? A Telecinco? Ets copresentadora… Que treballes en el programa que es diu Sálvame? No pot ser! Tu has estat alguna vegada casada amb un torero? Ets la Belén Esteban! La mare que em va parir. Quina il·lusió! Estic emocionat de poder parlar amb tu! Però pensava que t’havies casat amb el Jesulín”.

Ha fet molta gràcia que hagi fet servir el “Volta’l” quan li han preguntat si era comunista: “Crec que això ha estat història”. La tertuliana ha mostrat la seva cara més divertida en aquesta intervenció, en la que ha volgut deixar clar al Joel que no va arribar a casar-se amb Jesulín de Ubrique; el que li donava ales per fer-ne mofa: “Home doncs potser sí que hauria estat bona idea que us haguéssiu casat”.

Belén Esteban deixa clar que s’estima molt Catalunya | Telecinco

Belén Esteban recalca que sempre s’ha sentit molt estimada a Catalunya

El Joel Díaz ha manifestat que no tenia ni idea que era copresentadora de Sálvame: “Llavors cobres més que la resta de col·laboradors? Per què no parles de diners? Et fa vergonya? Tens por que Hisenda et senti dir quant has cobrat? I per què no has volgut respondre si ets comunista? Perquè tu ets empresària, no? No he provat cap dels teus productes, però m’encantaria que m’enviessis una capsa. Jo t’enviaré a tu productes catalans”, ha etzibat davant la seva negativa de no voler dir quant cobra. Ella, que ja ha pagat tots els deutes que va arribar a acumular, ha preferit per desviar el tema. El que sí que ha reconegut és que el de Telecinco serà l’últim programa en el que treballarà, ja que després voldrà centrar-se en els seus negocis. Per una altra banda, ha descartat totalment voler acceptar algun càrrec polític, ja que considera que no vol parlar sobre el tema.

“És veritat que no m’amago de res. Si he d’anar a llocs plens de gent, vaig. És veritat que la gent m’atura i et diu moltes coses. Jo faig la meva vida molt normal i la gran majoria de gent m’estima, encara que respecto que no agrado a tothom com és lògic. Jo he de dir una cosa, que a Catalunya sempre m’he sentit molt estimada. Jo recordo que Sálvame va fer un programa en el que deien a quins racons d’Espanya m’estimaven més i el primer que va sortir va ser Catalunya. Sempre que he anat allà, he tornat encantada perquè m’agrada molt”, deia.

🔊 Joel Díaz torna a ser "El comunista" d'@elsuplement per un dia i al·lucina amb el personatge misteriós, Belén Esteban! El seu consell: "T'hauries d'haver casat amb el torero"https://t.co/4Ju72YCPIY pic.twitter.com/CxZpIKbuCw — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) November 19, 2022

Belén Esteban promet que visitarà el programa del Joel Díaz a TV3

Una intervenció que Joel Díaz aprofitava per convidar-la al seu programa de TV3, a Zona Franca: “Vull aprofitar per convidar-te a què vinguis al meu programa canalla”. I ella s’ha compromès en públic a acudir-hi: “Que no em paguin res, però l’AVE i l’hotel sí és clar. Jo em comprometo a anar-hi i no sé si és bo que em facis torrijas. Jo crec que és millor que jo t’ensenyi a fer croquetes. Un petó molt fort als dos i a tots els oients, que Barcelona i Catalunya m’encanten. Gràcies per tanta estima sempre”.