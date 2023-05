Kiko Matamoros reconeix que va ser infidel a Makoke el dia de la boda

Kiko Matamoros i Makoke van gaudir una relació amorosa molt llarga i van arribar a tenir una filla en comú. La separació va ser molt tempestuosa, per això, amb insults i retrets greus a través de diferents programes de televisió. S’han dit de tot i les coses continuen tenses entre ells, un mal rotllo que empitjorarà ara que el col·laborador de Sálvame ha deixat anar unes declaracions incendiàries.

Què ha dit? Que no era tan feliç com semblava amb Makoke quan van decidir casar-se: “No vaig donar-me el sí, vull enamorat com diu ella. Aquí cadascú explica la història com li ve de gust, com se la creu o intenta creure-se-la. Aquesta senyora necessita parlar de mi per tenir interès. Em sap greu haver de tornar a dir-ho, però és que el mateix dia que em vaig casar amb ella jo havia estat amb una altra senyora amb qui tenia una relació… una senyora a qui va dedicat un dels meus tatuatges, el mateix que Makoke diu que em vaig fer en honor seu. Doncs és mentida”.

Diu que està cansat d’haver de respondre a tot el que diu la seva ex sobre ell a televisió. L’últim que ha dit és, precisament, que van casar-se molt enamorats: “Em va enviar un missatge d’amor preciós el dia abans de la boda en què em deia que la boda era el que ens mereixíem. Ara no vull saber res més d’ell, fa cinc anys que aguantava i sense perdonar-lo. Era horrorós perquè no cedeix… Li deia que m’havia estat infidel i em responia que, així, ja estàvem en pau”.

Kiko Matamoros i Makoke no han acabat bé | Telecinco

Kiko Matamoros, mentrestant, prepara la boda amb Marta López

Mentrestant, Kiko Matamoros continua centrat en l’organització de la boda amb la seva parella actual. La influencer Marta López Álamo està entusiasmada amb la celebració de l’enllaç i aquest cap de setmana ha marxat a Eivissa amb les amigues per gaudir del seu comiat de soltera. El problema és que ha hagut de tornar abans del previst per culpa de la feina, tal com ha assegurat en el seu perfil d’Instagram: “He hagut de tornar aviat per un compromís, però una altra vegada serà. Ha estat un cap de setmana de no dormir i molt ple d’amor. Gràcies a totes les meves amigues per això i a aquelles que no han pogut estar-hi, doncs sempre estarem celebrant l’amistat i la continuarem celebrant sempre”.

Serà el 2 de juny quan celebrin l’enllaç a Madrid, una boda que és probable que acabi sent portada d’alguna revista del cor amb un reportatge exclusiu.