Kiko Matamoros reconoce que fue infiel a Makoke el día de su boda

Kiko Matamoros y Makoke disfrutaron una relación amorosa muy larga y llegaron a tener una hija en común. La separación fue muy tormentosa, por eso, con insultos y reproches graves a través de diferentes programas de televisión. Se han dicho de todo y las cosas continúan tensas entre ellos, uno mal rollo que empeorará ahora que el colaborador de Sálvame ha soltado unas declaraciones incendiarias.

¿Qué ha dicho? Que no era tan feliz como parecía con Makoke cuando decidieron casarse: «No me di el sí, quiero enamorado como dice ella. Aquí cada uno explica la historia como le apetece, como se la cree o intenta creérsela. Esta señora necesita hablar de mí para tener interés. Me sabe mal tener que volver a decirlo, pero es que el mismo día que me casé con ella yo había estado con otra señora con quien tenía una relación… una señora a quien va dedicado uno de mis tatuajes, el mismo que Makoke dice que me hice en honor suyo. Pues es mentira».

Dice que está cansado de tener que responder a todo lo que dice su ex sobre él en televisión. Lo último que ha dicho es, precisamente, que se casaron muy enamorados: «Me envió un mensaje de amor precioso el día antes de la boda en el que me decía que la boda era lo que nos merecíamos. Ahora no quiero saber nada más de él, hace cinco años que aguantaba y sin perdonarlo. Era horroroso porque no cede… Le decía que me había sido infiel y me respondía que, así, ya estábamos en paz».

Kiko Matamoros y Makoke no han acabado bien | Telecinco

Kiko Matamoros, mientras tanto, prepara su boda con Marta López

Mientras tanto, Kiko Matamoros continúa centrado en la organización de la boda con su pareja actual. La influencer Marta López Álamo está entusiasmada con la celebración del enlace y este fin de semana se ha ido a Ibiza con las amigas para disfrutar de su despedida de soltera. El problema es que ha tenido que volver antes de lo previsto por culpa del trabajo, tal como ha asegurado en su perfil de Instagram: «He tenido que volver pronto por un compromiso, pero otra vez será. Ha sido un fin de semana de no dormir y muy lleno de amor. Gracias a todas mis amigas por eso y a aquellas que no han podido estar, pues siempre estaremos celebrando la amistad y la continuaremos celebrando siempre».

Será el 2 de junio cuando celebren el enlace en Madrid, una boda que es probable que acabe siendo portada de alguna revista del corazón con un reportaje exclusivo.