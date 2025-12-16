Kiko Matamoros ha sufrido secuelas de salud graves por culpa de la drogadicción que ha tenido durante prácticamente toda su vida. El tertuliano de televisión ha hablado muchas veces sobre un problema que lo ha perseguido desde que tiene memoria, pero nunca antes se había sincerado tanto sobre su última recaída. Ahora, ha dado detalles en una entrevista a El canal de Ricky García que sirve para hablar del momento en que tocó fondo y también de la nueva vida que ahora comienza cuando ha dejado el programa No somos nadie para intentar encontrar “paz y tranquilidad”.
A partir de ahora, quiere intentar ayudar a personas con drogodependencia que se encuentren en la situación de la que él pudo salir no sin problemas: “Hablé a mis amigos del proceso de desintoxicación que seguí y de cómo lo había afrontado. Había estado 50 años de mi vida tomando drogas, es cierto. Y esto no lo hice público para presumir de ello o para hacer apología del consumo. Tengo esta adicción, la de la cocaína”.
Esta es una droga que se consume “a todos los niveles”, dice, y “en todas las clases sociales”. Kiko Matamoros considera que todavía es un problema que se silencia y que hay que hablar de ello porque puede llegar a generar problemas de salud muy importantes. En su caso, por ejemplo, tuvo una necrosis de la mucosa: “Después de las pruebas médicas que me hicieron, dejé de consumir”. ¿El problema? Que poco después, volvió a caer en ello.
“Dejé las drogas tres meses antes de ir a participar en Supervivientes y, esos tres meses, tampoco tomé”, explica. Solo 20 días después de regresar a Madrid, salió de fiesta con sus amigos y volvió a consumir: “Me encontraba estupendamente y tenía el análisis de sangre perfecto, así que pensé que no pasaría nada por un poquito… Fue un error estúpido”.
Después de aquella recaída, Kiko Matamoros decidió que apartaría las drogas de su vida “fuera como fuera” porque ya se había demostrado a sí mismo que era posible.
Kiko Matamoros confiesa por qué ha dejado el programa No somos nadie
Desde que Telecinco cancelara Sálvame, Kiko ha estado ligado a los programas del corazón nuevos que han hecho en el Canal Quickie. Hace pocos días, sin embargo, abandonó No somos nadie y ahora ha explicado por qué ha tomado esta decisión. Se va “con ilusión” de hacer otras cosas porque ha habido un momento en que “no ha estado cómodo”.
No ha querido dar muchos detalles de su futuro más inmediato, pero confía que pueda sacar a la luz en qué proyecto está trabajando muy pronto: “Todavía está muy tierno”. No parece que lo hayan contratado en Telecinco otra vez, pero dice que “por si acaso” ya ha pedido perdón a quien tenía que pedirlo. Si esto acaba materializándose en un retorno sorpresa o no, habrá que esperar para saberlo