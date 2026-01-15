Kiko Matamoros y Kiko Hernández se preparan para estrenar un nuevo proyecto de actualidad, tertulia y late show que llegará muy pronto a través de su canal de YouTube. Meses después de salir a la luz por qué los excolaboradores de Sálvame habían estado cuatro años sin hablarse, parece que han encontrado una idea en común que quieren desarrollar a partir de ahora.

Son antiguos conocidos del mundo del cotilleo, sin pelos en la lengua y con una lista de contactos muy extensa. Como decíamos, hace unos meses que Cotilleo destapó lo que había pasado entre ellos en el año 2003, hace más de veinte años. Una serie de comentarios durante su estancia en Gran Hermano y una fuerte discusión habrían sido el detonante de una animadversión que con los años y después de compartir plató en Sálvame los habría vuelto a unir. De hecho, estos últimos meses los hemos visto más juntos que nunca y ahora apuestan por infiltrarse en el mundo del streaming con su propio programa.

¿Cómo será el proyecto de Kiko Matamoros y Kiko Hernández?

De este par de colaboradores se puede esperar cualquier cosa y por las informaciones que han ido saliendo a la luz, parece que se preparan para un proyecto que no dejará a nadie indiferente. Si tendrán éxito o no, eso ya es todo un misterio. En todo caso, Kiko Matamoros ha hablado con la revista Semana, donde ha compartido algunos detalles inéditos de todo lo que tienen entre manos. Después de salir de No somos nadie, el espacio que les ha ofrecido Ten para muchas de las caras de Sálvame, ambos Kikos han decidido embarcarse en una aventura profesional que los llevará por el mundo del streaming, una opción que actualmente funciona mucho para creadores de contenido como Ibai Llanos. «El proyecto es un late show en streaming a través de YouTube, con un tiempo aproximado de duración de tres horas a tres horas y media», ha explicado Matamoros a la citada revista.

Kiko Matamoros y Kiko Hernández, juntos en un ‘photocall’ – Europa Press

El programa, aún sin nombre definitivo, se podrá seguir a través de su canal de YouTube, Los Kikos TV. «Ultimando cada detalle, cada segundo y cada latido, porque cuando cae la noche y se encienden las cámaras, no nace un programa: nace un evento. Un prime time late night creado para romper límites, desafiar lo establecido y escribir una nueva página en la historia de la televisión de este país. Esto no es solo entretenimiento. Esto es ambición, riesgo y espectáculo en estado puro», garantizan desde sus redes sociales.

¿Y qué más se sabe de este misterioso proyecto que pretende revolucionar el entretenimiento, según ellos mismos afirman? El programa tendrá varias secciones, algunas que serán fijas y otras que variarán en función de los temas que ocupen la actualidad, pero en todo caso, la emisión será «en directo y a través de Youtube para conocer el interés real de los temas», explica Matamoros.

Un teatro como plató con 500 espectadores

La apuesta de los tertulianos y comunicadores es alta, al menos, el lugar que han elegido para grabar este programa será el Teatro Las Vengas de Madrid, en la planta superior del Bingo. «Con capacidad, al menos, para 500 espectadores que nos acompañarán en directo», explica. Los elogios hacia lo que han creado son altos y consideran que será un programa «transgresor» y esencial «de humor». «El objetivo es pasarlo bien y desdramatizar un mundo, no solo el del corazón» y admite que en un futuro quieren usar el canal Los Kikos TV como plataforma para muchos otros proyectos. Por ahora, habrá que esperar un poco para conocer lo que han preparado Kiko Matamoros y Kiko Hernández y si será un éxito como ya vaticinan.