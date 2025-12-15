La situación de Kiko Hernández y su marido, Fran Antón, es cada vez más insostenible. El colaborador televisivo vive una pesadilla desde que decidió acompañar a su marido en una huelga de hambre para denunciar el cierre de su establecimiento de ocio en Melilla. ¿Pero qué problema tienen? Han clausurado su local y consideran que es «injusto» que los obliguen a cerrar cuando no hay un argumento lícito para hacerlo. Su respuesta ha sido declararse en huelga de hambre y encadenarse allí. Solo dos días después de esta decisión han necesitado atención médica y han sufrido las primeras consecuencias. Fran necesitó la asistencia de una ambulancia y Kiko, poco después, tuvo que llamar a urgencias porque tampoco se encontraba bien. Sin embargo, ha sido este fin de semana cuando el excolaborador de Sálvame ha publicado su encontronazo con un hombre que los increpó.

Kiko Hernández acaba en urgencias: ¿qué ha pasado?

Parece que Kiko Hernández ha puesto fin a su huelga de hambre después de sufrir una fuerte agresión por parte de un hombre que decidió increparlo a él y a su marido. A través de su perfil de Instagram donde va actualizando el estado de la situación, Kiko ha compartido una imagen con varios fragmentos del comunicado médico que ha recibido tras pasar por urgencias. «Así se acaban las huelgas de hambre aquí. Te dan una paliza y al hospital. Así no molestas», ha escrito el tertuliano tras una nueva visita al centro médico desde que comenzó la huelga de hambre.

Kiko Hernández revela la agresión que ha sufrido durante la huelga de hambre | Instagram

En este informe se puede leer que el paciente llega a urgencias por una «agresión en las piernas» por «puñetazos y patadas» causadas por un «desconocido en la vía pública de madrugada«. Además, encuentran que habría un leve traumatismo craneoencefálico por una contusión contra la pared propiciada por el mismo atacante.

¿Se ha acabado la huelga de hambre de Kiko Hernández?

En varias stories de Instagram, Kiko Hernández ha publicado fotografías y fragmentos grabados de la agresión que habrían sufrido él y su marido. «Un viernes viene este merdes [refiriéndose al presunto agresor] a las 2:00 de la madrugada con cuatro amigos para que paremos la huelga con agresiones y enviado por terceros», se puede leer en estas stories.

Kiko Hernández ofrece detalles de la agresión que ha sufrido | Instagram

Además, denuncia que el presunto agresor se dedica a «vender votos por correo de un partido político» y que se ha presentado para increparlos «bebido». «Ahora que digan que no hemos estado haciendo huelga una semana aguantando todo esto». También ha explicado que incluso se vio obligado a «proteger» a una de sus trabajadoras de 60 años que también había sido increpada por los presuntos agresores.

Kiko Hernández y el marido defienden su local

A través de la misma red social, parece que Kiko ha decidido volver al trabajo. «Después de la trama Melilla que doy por finalizada, o en todo caso si la continúo explicando desde Madrid, estaré este martes en La Casa de los Gemelos 2«, un proyecto similar a Gran Hermano con personajes de las redes sociales. En todo caso, la pareja ha denunciado una persecución administrativa y fueron capaces de encadenarse a su local.

Kiko Hernández y el marido, encadenados al local – Instagram

«Continuaremos luchando solo por dignidad y hasta que nuestro cuerpo aguante. ¿Cómo les explicamos a nuestras pequeñas, que han disfrutado de cada evento y que saben que es el trabajo de sus padres, que ahora lo cierran? ¿Cómo les explico a los más de 20 trabajadores que van al p… calle sin motivo?», escribió el comunicador. Parece que por ahora esta trama queda en stand-by a la espera de saber qué pasará con su local en Melilla.