Marta López nunca ha ocultado que sufrió una anorexia muy fuerte cuando era adolescente, un momento oscuro en su vida que la ha marcado para siempre. Después de 12 años sin sufrir los efectos de este trastorno, ha dado un paso adelante y se ha sincerado sobre el tema en un vídeo de Youtube que inicia una nueva etapa en su trabajo como influencer. La esposa de Kiko Matamoros reflexiona, coincidiendo con su cumpleaños, sobre su pasado y algunos de los momentos más difíciles que ha vivido.

Esta serie es, seguramente, el proyecto de su vida: «Durante años permití que mi imagen hablara por mí y ocultara lo que realmente sentía», lamenta. Ahora, tiene ganas de compartir su historia en primera persona: «Hoy, después de un año intenso de aprendizaje, sé quién soy y quiero contarlo con mi propia voz«. «En el día de mi cumpleaños quiero darme el regalo más grande posible después de un viaje personal que me ha permitido descubrir y poder decir sin miedo quién soy», añade.

Entre los temas que abordará, como decíamos, destaca la lucha contra la anorexia. Solo tenía 13 años cuando le diagnosticaron, una etapa que Marta López Álamo recuerda con tristeza: «En la escuela, algunos compañeros se metían conmigo por ser alta y delgada. Nunca lo asumí del todo como un caso de bullying, eso es cierto».

Con el tiempo ha analizado qué había detrás de aquel problema. Según explica, no se trataba de un rechazo a su propio cuerpo sino de una exigencia personal «muy elevada» y de una necesidad constante de agradar a los demás: «Esta presión me llevó a entrar en una dinámica peligrosa que afectó mi relación con la comida«. Cuando el cuerpo comenzó a cambiarle, su físico se convirtió en una «obsesión«: «Me castigaba de manera consciente y repetida, hasta que terminé entrando en el círculo de la anorexia nerviosa».

Marta López, la influencer y esposa de Kiko Matamoros, explica cómo logró superar la anorexia

Ahora hace 12 años que dejó la anorexia atrás, pero Marta López Álamo admite que es una realidad que «siempre puede aparecer». Su exposición mediática y la constante opinión de los demás sobre su físico han sido, en algunos momentos, un reto «difícil de gestionar». Por ello, quiere volver a defender la importancia de no hacer comentarios sobre el cuerpo de los demás: «Nunca sabes qué puedes desencadenar en la mente de cada persona. Cada persona es un mundo y tiene sus traumas«.

No ha sido fácil, pero lleva 12 años «sin recaer» y está orgullosa de sí misma. ¿Qué consejo da a otras chicas que puedan estar viviendo una situación similar? Que sigan su ejemplo, que comenzó a ver la luz al final del túnel cuando se dio cuenta de que el problema no era la comida sino la presión constante de ser «perfecto».

Los detalles más impactantes del relato sobre la anorexia de Marta López | Youtube

«He aprendido a quererme y he descubierto lo fuerte que soy. Al final, he descubierto que el éxito tiene más que ver con la paz interior que con las apariencias», ha dicho en un vídeo que será el primero de muchos en los que asegura que se sincerará sobre los episodios más oscuros de su vida.