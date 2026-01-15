Kiko Matamoros i Kiko Hernández es preparen per estrenar un nou projecte d’actualitat, tertúlia i late show que arribarà ben aviat a través del seu canal de YouTube. Mesos després de sortir a la llum per què els excol·laboradors de Sálvame havien estat quatre anys sense parlar-se, sembla que han trobat una idea en comú que volen desenvolupar a partir d’ara.
Són antics coneguts del món de safareig, sense pèls a la llengua i amb una llista de contactes ben extensa. Com dèiem, fa uns mesos que Cotilleo va destapar que havia passat entre ells l’any 2003, fa més de vint anys. Una sèrie de comentaris durant la seva estada a Gran Hermano i una forta discussió haurien estat el detonant d’una animadversió que amb els anys i després de compartir plató a Sálvame els hauria tornat a unir. De fet, aquests últims mesos els hem vist més junts que mai i ara aposten per infiltrar-se en el món de l’streaming amb el seu propi programa.
Com serà el projecte de Kiko Matamoros i Kiko Hernández?
D’aquest parell de col·laboradors se’n pot esperar qualsevol cosa i per les informacions que han anat sortint a la llum, sembla que es preparen per a un projecte que no deixarà ningú indiferent. Si tindran èxit o no, això ja és tot un misteri. En tot cas, Kiko Matamoros ha parlat amb la revista Semana, on ha compartit alguns detalls inèdits del tot el que tenen entre mans. Després de sortir de No somos nadie, l’espai que els ha oferit Ten per a moltes de les cares de Sálvame, ambdós Kikos han decidit embarcar-se en una aventura professional que els portarà pel món de l’streaming, una opció que actualment funciona molt per a creadors de contingut com Ibai Llanos. “El projecte és un late show en streaming a través de YouTube, amb un temps aproximat de durada de tres hores a tres hores i mitja”, ha explicat Matamoros a la citada revista.
El programa, encara sense nom definitiu, es podrà seguir a través del seu canal de YouTube, Los Kikos TV. “Ultimant cada detall, cada segon i cada batec, perquè quan cau la nit i s’encenen les càmeres, no neix un programa: neix un esdeveniment. Un prime time late night creat per a trencar límits, desafiar el que s’estableix i escriure una nova pàgina en la història de la televisió d’aquest país. Això no és només entreteniment. Això és ambició, risc i espectacle en estat pur”, garanteixen des de les seves xarxes socials.
I què més se sap d’aquest misteriós projecte que pretén revolucionar l’entreteniment, segons ells mateixos afirmen? El programa tindrà diverses seccions, algunes que seran fixes i d’altres que variaran en funció dels temes que ocupin l’actualitat, però en tot cas, l’emissió serà “en directe i a través de Youtube per conèixer l’interès real dels temes”, explica Matamoros.
Un teatre com a plató amb 500 espectadors
L’aposta dels tertulians i comunicadors és alta, si més no, el lloc que han triat per gravar aquest programa serà el Teatro Las Vengas de Madrid, a la plata superior del Bingo. “Amb capacitat, almenys, per a 500 espectadors que ens acompanyaran en directe”, explica. Els elogis cap al que han creat són alts i consideren que serà un programa “transgressor” i essencial “d’humor”. “L’objectiu és passar-lo bé i desdramatitzar un món, no sols el del cor” i admet que en un futur volen fer servir el canal Los Kikos TV com a plataforma per a molts altres projectes. Ara per ara, caldrà esperar una mica per conèixer el que han preparat Kiko Matamoros i Kiko Hernandez i si serà un èxit com ja vaticinen.