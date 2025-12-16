Kiko Matamoros ha patit seqüeles de salut greus per culpa de la drogoaddicció que ha tingut durant pràcticament tota la seva vida. El tertulià de televisió ha parlat moltes vegades sobre un problema que l’ha perseguit des que té memòria, però mai abans s’havia sincerat tant sobre la seva última recaiguda. Ara, n’ha donat detalls en una entrevista a El canal de Ricky García que serveix per parlar del moment en què va tocar fons i també de la nova vida que ara comença quan ha deixat el programa No somos nadie per intentar trobar “pau i tranquil·litat”.
A partir d’ara, vol intentar ajudar persones amb drogodependència que es trobin en la situació de la que ell va poder sortir no sense problemes: “Vaig parlar als meus amics del procés de desintoxicació que vaig seguir i de com ho havia afrontat. Havia estat 50 anys de la meva vida prenent drogues, és cert. I això no ho vaig fer públic per presumir-ne o per fer apologia del consum. Tinc aquesta addicció, la de la cocaïna”.
Aquesta és una droga que es consumeix “a tots els nivells”, diu, i “en totes les classes socials”. Considera Kiko Matamoros que encara és un problema que se silencia i que cal parlar-ne perquè pot arribar a generar problemes de salut molt importants. En el seu cas, per exemple, va tenir una necrosi de la mucosa: “Després de les proves mèdiques que em van fer, vaig deixar de consumir”. El problema? Que poc després, va tornar a caure-hi.
“Vaig deixar les drogues tres mesos abans d’anar a participar a Supervivientes i, aquells tres mesos, tampoc no vaig prendre’n”, explica. Només 20 dies després de tornar a Madrid, va anar de festa amb els seus amics i va tornar a consumir: “Em trobava collonut i tenia l’anàlisi de sang perfecta, així que vaig pensar que no passaria res per una miqueta… Va ser un error estúpid”.
Després d’aquella recaiguda, Kiko Matamoros va decidir que apartaria les drogues de la seva vida “fos com fos” perquè ja s’havia demostrat a si mateix que era possible.
Kiko Matamoros confessa per què ha marxat del programa No somos nadie
Des que Telecinco cancel·lés Sálvame, el Kiko ha estat lligat als programes del cor nou que han fet al Canal Quickie. Fa pocs dies, però, va abandonar No somos nadie i ara ha explicat per què ha pres aquesta decisió. Marxa “amb il·lusió” de fer altres coses perquè hi ha hagut un moment en què “no ha estat còmode”.
No ha volgut donar molts detalls del seu futur més immediat, però confia que pugui treure a la llum en quin projecte està treballant ben aviat: “Encara està molt tendre”. No fa pinta que l’hagin contractat a Telecinco una altra vegada, però diu que “per si de cas” ja ha demanat perdó a qui li havia de demanar. Si això acaba materialitzant-se en un retorn sorpresa o no, caldrà esperar per saber-ho