Estela Grande viurà un Nadal molt diferent. L’exdona de Diego Matamoros i exconcursant de Gran Hermano 7 va revelar el passat mes de juliol que seria mare de dos bebès. La influencer va fer-se famosa després de passar pel reality de Telecinco i se suma a la llarga llista de celebrities que seran mares aviat. Famosos com Maria Pombo i Pablo Castellano estan a l’espera del naixement de la seva tercera criatura i Ana Peleteiro acaba d’anunciar aquest dimecres que està embarassada pocs mesos després de perdre el bebè que esperava amb Benjamin Compaoré. Sigui com sigui, l’exdona del fill de Kiko Matamoros ha patit un petit incident en la recta final del seu embaràs i ha preocupat els seus seguidors publicant una foto des de l’hospital i explicant què ha passat.
Estela Grande publica una foto ingressada a l’hospital
Ser mare ja és tot un repte, però fer-ho per primer cop i per partida doble és encara més fort. Estela Grande i el seu xicot, el futbolista Juan Iglesias seran pares ben aviat dels seus dos bessons, els petits Luca i Liah. Ara que es troben en el tercer trimestre de l’embaràs, però, ha publicat una fotografia inesperada des de l’hospital que ha fet saltar totes les alarmes. En aquest stories d’Instagram, se la pot veure estirada damunt un llit d’hospital, amb un pijama posat i que deixa veure la panxa embarassada i una via connectada al braç.
Però què ha passat? Estela Grande ha explicat que no s’imaginava passar aquestes festes de Nadal tancada a l’hospital perquè no era “el que havien planejat”, però són conscients que és el Nadal “més important de la nostra vida”. “Cada dia que passi i que continuen dins meu és una victòria. Els meus bebès campions, tinc moltes ganes d’estar amb vosaltres, però encara no, si us plau, sou massa petits”, ha escrit la creadora de contingut, que està acompanyada pel seu xicot assegut en una cadira de l’habitació de l’hospital. Ara per ara, la parella no ha donat més informació sobre el problema de salut que els està afectant, però tenint en compte que és la setmana 33 de l’embaràs i que porta dues criatures dins seu, qualsevol precaució sempre serà bona.
Així van anunciar que serien pares de dos bebès
Va ser el passat estiu quan la parella formada pel futbolista professional i la creadora de contingut que va saltar a la fama gràcies al reality de Telecinco va anunciar aquesta notícia tan especial. Ho van fer a través de les xarxes socials en un post molt maco amb un vídeo en què mostrava l’ecografia i la panxa que començava a créixer amb els petits Luca i Liah a l’interior.
“A vegades creus que ja ho has sentit tot, que ja coneixes la profunditat d’estimar a algú, i llavors, la vida et sorprèn“, va escriure la parella. En el vídeo es poden veure les ecografies dels dos nadons que espera la parella, al costat dels seus gossos. “Avui, et miro i sento que t’estimo més que mai. Perquè quan comparteixes un somni, aquest amor creix. Quan es converteix en un batec, tot canvia, i quan aquest batec es multiplica per dos, ja no hi ha paraules”.
Sigui com sigui, Estela Grande i Juan Iglesias es convertiran en pares aquest 2026 si tot va com tenen previst, a l’espera que aquest ingrés a l’hospital sigui només un control rutinari de les criatures que ompliran de felicitat la seva família.