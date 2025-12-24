Ana Peleteiro tanca el que ha estat el seu millor i pitjor any. L’atleta professional rebia el passat estiu la pitjor notícia possible després de saber que el bebè que esperava amb el seu marit Benjamin Compaoré ja no tenia batec. Ana Peleteiro va compartir aquesta notícia duríssima amb els seus seguidors i dies després de l’anunci, sorprenia sincerant-se com mai en un vídeo de 16 minuts per donar detalls del que havia passat i com va viure la pèrdua de la criatura. Ara, però, abans de tancar aquest 2025, la parella ha compartit la millor de les notícies: Ana Peleteiro torna a estar embarassada.
Ana Peleteiro revela el seu embaràs després de l’avortament que va patir el passat estiu
Tancar el 2025 d’aquesta manera és una de les notícies més maques que podria rebre l’esportista professional. La parella ha anunciat aquesta bona nova a través d’un post compartit en els seus perfils d’Instagram amb un seguit de fotos d’allò més tendres i un text molt emotiu.
“Que ens toqués la loteria tres vegades en un mateix any hauria estat abusar, no? El nostre angelet en el cel ens ha enviat el regal més gran, bonic i especial per a acomiadar aquest 2025. Gràcies, vida, per tanta abundància, amor i felicitat”, ha escrit el matrimoni en aquesta publicació. Ana Peleteiro ha recordat el bebè que van perdre i que, tot i no estar amb ells, els ha donat forces per embarcar-se en l’aventura de maternitat de nou pocs mesos després de l’avortament que va patir.
Les imatges d’aquest carrusel no poden ser més maques, en què es pot veure la parella fent-se un petó amb l’ecografia a la mà que indica que Peleteiro estaria d’unes disset setmanes d’embaràs. També hi ha una imatge d’allò més cuca on es veu la seva filla Lúa, que va néixer l’any 2022 amb l’ecografia a la mà de qui serà el seu pròxim germanet o germaneta.
La parella ha decidit guardar el secret els darrers mesos abans d’anunciar la gran notícia aquest 24 de desembre, dia que comencen les festes de Nadal.
Ana Peleteiro fa balanç del seu any
Feia només uns mesos Ana Peleteiro va passar per la catifa vermella dels premis Los40 Music Awards on va fer balanç del seu any. “Ha estat un any que ha tingut de tot. Vam perdre el bebè i sí que va ser un bon pal, però hem estat capaços de refer-nos”, va explicar. Tot i que en l’àmbit professional va sumar bons resultats, no va poder classificar-se pel Mundial perquè s’havia quedat embarassada del que hauria estat el seu segon fill. Sigui com sigui, la parella ha rebut la notícia més especial del 2025 després d’un any molt dur. Caldrà esperar per veure com avança l’embaràs que segur que omplirà els seus cors de molta felicitat.