Ana Peleteiro serà mare del seu segon fill d’aquí a poques setmanes, per la qual cosa ha preocupat molt que publiqués una foto des de les urgències d’un hospital. L’atleta es trobava malament des de feia un parell de dies i, tenint en compte que es troba a la recta final de l’embaràs, ha volgut que la revisessin per evitar un ensurt. Ella mateixa ha explicat, a través del seu perfil d’Instagram, què li ha passat i com es troba ara que l’han deixat més tranquil·la: “No vull alarmar-vos, així que us ho aclariré jo mateixa. Feia 2-4 dies que em trobava bastant regulera amb poca energia, dolor de cap i nàusees. Aquest matí, després de dormir i descansar bé, m’he llevat fins i tot pitjor de com vaig adormir-me ahir. Veia borrós i he començat a veure puntets negres“.
Espantada, l’esportista gallega va decidir anar al centre de salut i, un cop allà, van fer-li diverses proves. Tot semblava normal, però per descartar coses més serioses, van recomanar-li anar a l’hospital perquè li fessin analítiques i una altra prova de la glucosa que descartessin al 100% la preeclàmpsia. Aquest es tracta d’una complicació en les embarassades que es caracteritza per la hipertensió arterial i problemes en ronyons. Encara no li han pogut confirmar si en té o no, però li han estat controlant i prenent-li la tensió “un munt de cops”: “Gràcies a Déu, sembla que tot queda en un ensurt“.
Ana Peleteiro defensa la sanitat pública en un escrit a Instagram
Des d’aquest aparador, Ana Peleteiro ha fet una crida a les seves seguidores: “Si estàs embarassada i et trobes malament durant uns dies, no ho normalitzis. Mai no està de més fer una revisió i comprovar que tu i el teu bebè esteu en perfectes condicions”. Ella mateixa diu que sempre peca de no anar al metge perquè pensa que serà alguna cosa momentània, però aquest matí no ha tingut dubtes: “Gràcies a això, ara estic moltíssim més tranquil·la a casa descansant. Deixem-nos cuidar perquè el que estem creant a dins nostre és una cosa increïble“.
L’esportista d’elit també ha aprofitat per fe un clam a favor de la sanitat pública: “La meva experiència avui i sempre que vaig a l’hospital de Barbanza no pot ser millor. El tracta dels administratius i els professionals que m’han atès va ser de 10. Cuidem de la sanitat pública, si us plau, la sanitat és una de les coses més valuoses que tenim. Cuidem-la molt”.
Queda poc perquè doni la benvinguda al petit León, que convertirà en germana gran a la Lúa que acabava de fer els 3 anys. Una família maquíssima que està gaudint moltíssim d’aquest embaràs, que va arribar poc després de patir un avortament que va deixar-la molt tocada psicològicament. Ara toca confiar que els resultats siguin bons i que pugui gaudir d’aquests últims dies abans del part.