Ana Peleteiro va acomiadar el 2025 amb la millor notícia possible. Un any marcat per la pèrdua del bebè que esperava amb el seu marit, Benjamin Compaoré, i que va tancar anunciant que després d’aquest avortament, serien pares de nou perquè estava embarassada del seu segon fill. Va ser la nit de Nadal quan l’atleta professional va decidir sorprendre els seus seguidors amb una notícia sorpresa i molt celebrada, tenint en compte que ho ha passat molt malament els darrers mesos després de rebre la pitjor notícia possible per a una futura mare: el nadó que esperava ja no tenia batec. La gallega va sincerar-se en un vídeo de 16 minuts revelant com aquest episodi tan dur havia estat un abans i un després en la seva vida, però que ara, amb un nou any al davant, l’encaren amb moltíssima força gràcies a l’amor i la felicitat que senten esperant el nounat que arribarà els pròxims mesos.
Ana Peleteiro anuncia el sexe i el nom del seu segon bebè
Ana Peleteiro i Benjamin Compaoré ja saben que és ser pares després del naixement de la petita Lúa, que ara tindrà un nou company d’aventures molt esperat després d’uns mesos molt durs per al matrimoni. En una publicació molt maca que ha compartit en els seus perfils d’Instagram, la parella ha decidit revelar quin és el sexe del bebè que esperen: serà un nen i ja tenen el nom decidit.
“Et desitgem abans de conèixer-te, t’estimen abans de tocar-te i ja has aconseguit canviar el nostre món”, han escrit sota el vídeo que revela el nom de la criatura brodat en un jersei de bebè. “León, ets el batec que faltava a les nostres vides. T’esperem, el nostre nen preciós, ple de llum, amor i pau”. Així, doncs, tindran la parelleta de germanets que es faran companyia per sempre i que, tal com ha explicat l’esportista, els ha fet molta il·lusió saber que seran un nen i una nena.
Els dubtes sobre el nom de la criatura
A través de les històries temporals del seu perfil d’Instagram, Ana Peleteiro ha compartit la notícia amb els seguidors i ha reflexionat sobre els dubtes d’haver triat León com a nom del bebè. Tot i que estan molt contents, l’esportista ha explicat que en un principi se suposava que la criatura seria una nena, però després es van assabentar de forma “surrealista” que seria un nen. I per què han triat León? Tenien clar que volien un nom gallec i un altre que fos d’origen francès, però a l’hora d’adaptar-lo per pronunciar-lo bé, han canviat la posició de l’accent. “El nom en francès es posa l’accent a la lletra e, però al final hem posat l’accent a la lletra o perquè no és un nom comú a Espanya“, ha explicat.
La parella va anunciar la notícia després d’uns mesos complicats: “Que ens toqués la loteria tres vegades en un mateix any hauria estat abusar, no? El nostre angelet en el cel ens ha enviat el regal més gran, bonic i especial per a acomiadar aquest 2025. Gràcies, vida, per tanta abundància, amor i felicitat”, van escriure en un post a Instagram. Sigui com sigui, ara esperen l’arribada d’una nova criatura que ompli casa seva d’amor i afecte.