Ana Peleteiro despidió el 2025 con la mejor noticia posible. Un año marcado por la pérdida del bebé que esperaba con su marido, Benjamin Compaoré, y que cerró anunciando que después de este aborto, serían padres de nuevo porque estaba embarazada de su segundo hijo. Fue la noche de Navidad cuando la atleta profesional decidió sorprender a sus seguidores con una noticia sorpresa y muy celebrada, teniendo en cuenta que lo ha pasado muy mal los últimos meses tras recibir la peor noticia posible para una futura madre: el bebé que esperaba ya no tenía latido. La gallega se sinceró en un vídeo de 16 minutos revelando cómo este episodio tan duro había sido un antes y un después en su vida, pero que ahora, con un nuevo año por delante, lo afrontan con muchísima fuerza gracias al amor y la felicidad que sienten esperando al recién nacido que llegará en los próximos meses.

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré ya saben lo que es ser padres tras el nacimiento de la pequeña Lúa, que ahora tendrá un nuevo compañero de aventuras muy esperado tras unos meses muy duros para el matrimonio. En una publicación muy bonita que ha compartido en sus perfiles de Instagram, la pareja ha decidido revelar cuál es el sexo del bebé que esperan: será un niño y ya tienen el nombre decidido.

«Te deseamos antes de conocerte, te amamos antes de tocarte y ya has logrado cambiar nuestro mundo», han escrito bajo el vídeo que revela el nombre de la criatura bordado en un jersey de bebé. «León, eres el latido que faltaba en nuestras vidas. Te esperamos, nuestro niño precioso, lleno de luz, amor y paz». Así, pues, tendrán la parejita de hermanitos que se harán compañía para siempre y que, tal como ha explicado la deportista, les ha hecho mucha ilusión saber que serán un niño y una niña.

Las dudas sobre el nombre de la criatura

A través de las historias temporales de su perfil de Instagram, Ana Peleteiro ha compartido la noticia con los seguidores y ha reflexionado sobre las dudas de haber elegido León como nombre del bebé. Aunque están muy contentos, la deportista ha explicado que en un principio se suponía que la criatura sería una niña, pero luego se enteraron de forma «surrealista» que sería un niño. ¿Y por qué han elegido León? Tenían claro que querían un nombre gallego y otro que fuese de origen francés, pero a la hora de adaptarlo para pronunciarlo bien, han cambiado la posición del acento. «El nombre en francés se pone el acento en la letra e, pero al final hemos puesto el acento en la letra o porque no es un nombre común en España«, ha explicado.

La pareja anunció la noticia tras unos meses complicados: “Que nos tocase la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad”, escribieron en un post en Instagram. Sea como sea, ahora esperan la llegada de una nueva criatura que llene su hogar de amor y afecto.