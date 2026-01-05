Este 2026 llega con muchos bebés de famosos. Hay muchas celebridades que están embarazadas o que acaban de convertirse en madres. Una de ellas ha sido María Pombo, que ha ampliado su familia con el nacimiento de la pequeña Mariana, su tercera hija con Pablo Castellano. Quien también se convertirá en madre pronto es la actriz Úrsula Corberó con Chino Darín y la deportista Ana Peleteiro. Justamente un actor y compañero de Úrsula Corberó también será padre pronto. Es Adam Jezierski, compañero de reparto en la mítica serie Física o química quien ha revelado en un carrusel para hacer balance del 2025 que pronto se convertirá en padre por primera vez.

Su nombre saltó a la fama como el eterno Gorka de la serie Física o química, que también ha sido la plataforma para muchos otros nombres del star-system español como Maxi Iglesias, Angy Fernández o Javier Calvo. En todo caso, el intérprete no ha dejado de trabajar y recientemente lo hemos podido ver en la serie Sin gluten, Los Farad o Animal. Ahora, el actor de 35 años ha revelado que será padre de una forma muy sutil.

Adam Jezierski hace balance del 2025

El actor ha compartido un carrusel de imágenes para despedir el 2025, entre las cuales ha guardado una sorpresa de lo más especial. El actor siempre ha llevado un perfil más bien bajo en cuanto a su vida privada, y busca mantener esta intimidad para él. Sin embargo, ha decidido romper esta norma no escrita para explicar a través de las redes sociales que será padre este 2026. Jezierski ha hecho balance del año con algunas fotografías junto a la familia, amigos y compañeros y finalmente, una ecografía del bebé que espera con su pareja.

El actor Adam Jezierski publica una ecografía del bebé que espera | Instagram

Han pasado más de 15 años desde que el actor se puso en la piel del inconfundible Gorka, uno de los protagonistas de Física o química y que este año se convertirá en padre por primera vez. En cuanto a la vida privada, si nos fijamos en sus redes sociales, siempre ha mantenido un perfil bajo, promocionando los proyectos profesionales y poco a poco abriendo un poco la puerta para mostrar algunas instantáneas con amigos y familiares, pero sin etiquetar ni hablar abiertamente de ellos. De hecho, en este carrusel incorpora una foto con su novia, pero tampoco la ha etiquetado para proteger su identidad. En todo caso, y viendo que la ecografía se realizó a finales del mes de septiembre de 2025, se espera que la pareja se convierta en padres en pocos meses.

Los comentarios de sus compañeros

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de felicitaciones y mensajes muy bonitos tras ver que ampliará su familia. Una de ellas ha sido Angy Fernández, con emoticonos llenos de corazones, pero también ha habido respuestas de actores como Gonzalo Ramos o Raúl Tejón entre otros. Sea como sea, es una noticia de lo más dulce y que les hace comenzar el 2026 con mucha emoción por tener a su criatura con ellos, aunque habrá que esperar para ver si deciden compartir el sexo y el nombre del bebé con los seguidores.