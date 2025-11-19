Los Javis se han separado después de trece años juntos y un montón de proyectos profesionales, una ruptura que se rumoreaba desde hace tiempo pero que no se ha confirmado hasta ahora. De hecho, parece que han logrado que nadie lo filtrara antes a pesar de estar viviendo vidas separadas desde hace meses. Los directores y productores no se habían pronunciado públicamente sobre el tema hasta ahora, cuando Javier Ambrossi ha confirmado la noticia en unas declaraciones muy esperadas ante el micrófono de Europa Press.
Como era de esperar, ha insistido en que las cosas han terminado bien entre ellos y deja claro que continuarán trabajando juntos: «Todo está perfecto y todo es genial. La vida es así y ya está, no debemos tener miedo a los cambios. Yo estoy contento y él también«. «Tenemos miles de proyectos juntos y somos superamigos, ¿cómo he tenido que dejar de amarlo? Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja y seguirá siendo así«, ha repetido en la misma línea. No ha querido decir si es cierto o no que ambos han rehecho sus vidas sentimentales tras esta separación, así que quedará en una especulación sin confirmación oficial.
Los Javis ponen a la venta la casa de Pozuelo de Alarcón
Los Javis compartían, hasta hace poco, una mansión sumamente espectacular en Pozuelo de Alarcón. En su momento, compraron esta casa de 975 metros cuadrados y 2.500 más de parcela para hacerla suya y convertirla en su hogar. Les costó 1,4 millones de euros o, al menos, pidieron esta cantidad de hipoteca. Ahora, la han puesto a la venta por cinco millones de euros que fácilmente les pagarán porque se trata de un chalet increíble que les costó dos años de obras tenerla terminada.
El director de la revista Lecturas, que ha podido ver cómo es su interior, deja claro que esta casa situada en una de las urbanizaciones más elitistas de la zona es una pasada: «A todo confort y a todo lujo, la reforma que le hicieron es maravillosa«.
Aquí tenían una piscina increíble, sala de cine, una biblioteca gigante y, incluso, una discoteca. En la entrevista que concedieron a una revista de arquitectura, decían que la habían construido alrededor de la idea de que allí dentro siempre fuera verano: «Es una casa muy social donde queremos que siempre haya gente, que siempre haya fiestas y lecturas de guiones. Queríamos un lugar que no fuera solo para nosotros sino también para nuestra familia y nuestro trabajo porque es un espacio muy creativo».
Ahora habrá que esperar para ver si realmente la terminan vendiendo tan fácilmente o si, por el contrario, tienen que bajar el precio para no conseguir un beneficio tan elevado.