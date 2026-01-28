La separación de los Javis sorprendió mucho a sus fans, que aún no se imaginan Javier Calvo sin Javier Ambrossi. Llevaban tiempo rodeados de rumores de crisis, pero nadie esperaba que realmente tomaran el paso de emprender caminos separados. Hasta ahora, no habían dicho mucho sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. Eso sí, La Revuelta se ha convertido en Sálvame por un día y ha conseguido una de las entrevistas más perseguidas por las revistas del corazón. Y es que tener a Javier Ambrossi en plató ha permitido conocer todos los detalles de una separación que habían rodeado de hermetismo.

El ejercicio de transparencia que ha hecho el director ha sido de agradecer, teniendo en cuenta que pocos famosos se abren de esta manera cuando rompen una relación y aún menos si es una tan larga como la que habían mantenido ellos dos. Lo primero que ha hecho Javi ha sido enviar un beso a su ex: «Quiero enviarle un beso porque yo puedo estar aquí para promocionar que presentaré el Benidorm Fest porque él está montando la película». Continúan trabajando juntos, pero han dejado de ser pareja y ahora ha explicado por qué.

Por primera vez, reconoce que «la crisis de los 40» influyó mucho en la toma de la decisión: «A veces, uno se desenamora. A principios del año pasado, sufrí un ataque de ansiedad muy fuerte en el cumpleaños de Javi. Empecé a plantearme hacer más cosas solo porque me di cuenta de que ya no sabía quién era yo, dónde terminaba él y dónde empezaba yo«.

El director no se ha cortado al hablar de la separación | TVE

En su caso, confiesa que no tenían espacio para nada y que eso empezó a afectarlo: «Aquello pudo con mi salud mental. Trabajábamos juntos, vivíamos juntos, compartíamos amigos… llegó un momento en que sentía que tenía que hacer cosas solo y él llegó al mismo punto. Cuando empecé a conocer gente nueva y a hacer cosas solo, se abrió una puerta y ya no había marcha atrás«.

Javier Ambrossi se sentía «en otro momento vital» y, por eso, decidieron que la mejor decisión que podían tomar era separarse. Tenían claro que continuarían en la vida del otro, pero de otra manera: «Ahora tengo un mejor amigo y un compañero de trabajo maravilloso. Nos unen muchísimas cosas, pero nos apetece conocer a otras personas. Lo amo de verdad y es la persona a quien más he amado en mi vida, así que sería imbécil si lo sacase de mi vida porque saldría perdiendo yo».

¿Qué ha explicado Javier Ambrossi sobre la ruptura con Javier Calvo? | TVE

¿Cuántas relaciones íntimas ha mantenido Javier Ambrossi el último mes ahora que está soltero?

Y, a partir de aquí, Javier Ambrossi se ha sincerado sobre la situación actual que atraviesa ahora que está soltero. Y no se ha cortado al soltar detalles sobre la agitada vida sexual que ha emprendido: «En este último mes, he follado entre tres y cuatro veces cada semana. Te diría que lo he tenido que hacer entre 12 y 15 veces como mínimo«, ha soltado ante la estupefacción de David Broncano.

Ha estado mucho tiempo en una relación y dice que se le había «acumulado la clientela»: «Salió a la luz la noticia y fue como si se abriera la compuerta de un pantano… Es verdad que ha habido mucho folleteo«, ha reconocido entre risas. Y ha proseguido con un alegato de amor propio: «Es un placer disfrutar de tu cuerpo, de gustarte y de ver que gustas. Esta es una cosa que ha vuelto a nacer en mí y que necesitaba y, por eso, estoy contento de haber comenzado esta nueva etapa». Y, además, ha querido animar a la gente que no es feliz en su relación a dejarla directamente.

Una entrevista increíble que ha dejado a los fans con la boca abierta por su sinceridad y que le ha hecho recibir muchísimos aplausos. Por muchos más famosos así.