Paz Padilla no tiene pelos en la lengua y su sinceridad es uno de sus rasgos distintivos. Donde va su buen rollo la acompaña, al menos, su última visita a La Revuelta se convirtió en un show personal ganando todo el protagonismo por delante de David Broncano. Incluso fue capaz de llamar a la madre de una chica del público para hablar de lo difícil que es decir «te quiero» a los padres. Sea como sea, la presentadora andaluza pasa por una etapa profesional de lo más buena, pero en una entrevista reciente en el pódcast Poco se habla de Xuso Jones y Ana Brito, se ha sincerado sobre la parte más complicada de su etapa trabajando en Mediaset.

La parte más complicada de trabajar en ‘Sálvame’

Paz Padilla ha sido una de las caras más conocidas de Sálvame, también por sus enfrentamientos con Belén Esteban y su actitud despreocupada que no siempre levanta muchas pasiones entre los espectadores. Hablando de la gestión del tiempo y los momentos que pasan con las personas que aman, Paz Padilla ha sacado a la luz su peor momento cuando era presentadora en el programa de crónica social de Telecinco.

La parte más complicada de la etapa en ‘Sálvame’ de Paz Padilla | YouTube

Durante muchos años Paz Padilla ha sido una de las caras más conocidas de Sálvame, pero ¿por qué no tenía tiempo libre? «Si no empiezas ahora a hacer realidad tu sueño, que se te acaba la vida, se puede acabar tu tiempo y ya no hay salida», reflexionaba en esta entrevista. La conductora ha querido saber cómo invertía su tiempo ahora que supuestamente «tiene más».

«Tengo el mismo tiempo que tú, lo que pasa es que ahora lo invierto en cosas que yo quiero», expone. Más de una década en Sálvame en la que no pudo parar tanto como quisiera. «Durante 14 años estuve haciendo Sálvame donde estaba casi todos los días de la semana. Te puedo decir que diez años estuve sin vacaciones porque se iba Jorge y yo seguía», confiesa. Ahora, Paz Padilla se encuentra haciendo muchísimos proyectos a la vez, como una nueva película que acaba de estrenar o una obra de teatro, además de escribir el nuevo libro. «Lo que quiero es administrar mi tiempo, antes lo hacía todo a la vez porque nos han programado diciéndonos que debemos aprovechar porque esto se acaba. Te puedo decir que he estado 30 años y nunca se ha acabado. Nos reinventamos», revela.

La gestión del tiempo con su hija

Durante unos años se dio cuenta de que no tenía tiempo para estar con su hija. La acumulación de trabajo y el hecho de tener que vivir a caballo entre Madrid y Barcelona sin poder estar con su familia en Cádiz son algunas de las cosas de las que más se arrepiente. «Tenía a mi niña pequeña y trabajaba de lunes a viernes en Madrid y los fines de semana en Barcelona. Solo veía a mi hija los sábados», confiesa la actriz de La que se avecina. Todo esto la llevó a dejar su papel en la mítica serie española.

«Dejé la serie porque quería estar con mi hija. Cuando mi hija cumplió 18 años pensé: ‘¿Qué sé yo de mi hija?'», se preguntaba. Defiende que los padres conocen a sus hijos cuando pasan tiempo con ellos. «Me arrepiento de cada día que dejaba a mi madre en el sofá», se lamenta. «Cuando dicen: ‘Mi madre no me entiende’, pero, ¿cómo te va a entender? Ni tu madre ni tu padre. Si hace años que no tienen una conversación de sentarse en una mesa para hablar», lamenta. Ahora, sin embargo, su relación con su hija es muy estrecha y lo demuestran a través de las redes sociales, donde comparten el vínculo tan especial que tienen y su buena relación.