Paz Padilla no té pèls a la llengua i la seva sinceritat és un dels seus trets distintius. Allà on va el seu bon rotllo l’acompanya, si més no, la seva última visita a La Revuelta va convertir-se en un xou personal guanyant tot el protagonisme per davant de David Broncano. Fins i tot va ser capaç de trucar a la mare d’una noia del públic per parlar de com costa dir “t’estimo” als pares. Sigui com sigui, la presentadora andalusa passa per una etapa professional d’allò més bona, però en una entrevista recent al pòdcast Poco se habla de Xuso Jones i Ana Brito, s’ha sincerat sobre la part més complicada de la seva etapa treballant a Mediaset.
La part més complicada de treballar a ‘Sálvame’
Paz Padilla ha estat una de les cares més conegudes de Sálvame, també pels seus cara a cara amb Belén Esteban i la seva actitud despreocupada que no sempre aixeca moltes passions entre els espectadors. Parlant de la gestió del temps i les estones que passen amb les persones que s’estimen, Paz Padilla ha tret a la llum el seu pitjor moment quan era presentadora al programa de crònica social de Telecinco.
Durant molts anys Paz Padilla ha estat una de les cares més conegudes de Sálvame, però per què no tenia temps lliure? “Si no comences ara a fer realitat el teu somni, que se t’acaba la vida, es pot acabar el teu temps i ja no hi ha sortida”, reflexionava en aquesta entrevista. La conductora ha volgut saber com invertia el seu temps ara que suposadament “en té més”.
“Tinc el mateix temps que tu, el que passa és que ara l’inverteixo en coses que jo vull“, exposa. Més d’una dècada a Sálvame en què no va poder parar tant com voldria. “Durant 14 anys vaig estar fent Sálvame on hi era gairebé cada dia de la setmana. Et puc dir que deu anys vaig estar sense vacances perquè se n’anava Jorge i jo seguia”, confessa. Ara, Paz Padilla es troba fent moltíssims projectes alhora, com una nova pel·lícula que acaba d’estrenar o una obra de teatre, a més a més d’escriure el nou llibre. “El que vull és administrar el meu temps, abans ho feia tot alhora perquè ens han programat dient-nos que hem d’aprofitar perquè això s’acaba. Et puc dir que he estat 30 anys i mai s’ha acabat. Ens reinventem”, revela.
La gestió del temps amb la seva filla
Durant uns anys va adonar-se que no tenia temps per estar amb la seva filla. L’acumulació de feina i el fet d’haver de viure a cavall entre Madrid i Barcelona sense poder estar amb la seva família a Cadis són algunes de les coses que més se’n penedeix. “Tenia la meva nena petitona i treballava de dilluns a divendres a Madrid i els caps de setmana a Barcelona. Només veia a la meva filla els dissabtes”, confessa l’actriu de La que se avecina. Tot plegat va portar-la a deixar el seu paper a la mítica sèrie espanyola.
“Vaig deixar la sèrie perquè volia estar amb la meva filla. Quan la meva filla va fer 18 anys vaig pensar: ‘Què sé jo de la meva filla?'”, es preguntava. Defensa que els pares coneixen els seus fills quan passen temps amb ells. “Em penedeixo de cada dia que deixava a la meva mare al sofà”, es lamenta. “Quan diuen: ‘La meva mare no m’entén’, però, com t’entendrà? Ni la teva mare ni el teu pare. Si és que fa anys que no teniu una conversa d’asseure-us en una taula per parlar”, lamenta. Ara, però, la seva relació amb la seva filla és molt estreta i ho demostren a través de les xarxes socials, on comparteixen el vincle tan especial que tenen i la seva bona relació.