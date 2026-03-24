Paz Padilla ha parlat del seu divorci per primera vegada, una separació de la qual pràcticament no havia donat detalls en els 23 anys que han passat des de llavors. I la presentadora no ha estalviat detalls, no, ja que ha arribat a deixar anar un munt d’informació impactant sobre els motius que els van portar a separar els seus camins. Amb el català Albert Ferrer eren pares d’una nena petita, l’Anna, a qui ara coneixem perquè es guanya la vida com a influencer. Ara hem pogut saber quina va ser la causa del final d’aquella història d’amor i, sobretot, com va gestionar-ho ella: “Jo estava convençuda que ell tornaria, així que vaig estar un temps fent veure que no passava res. Vaig trigar mesos a adonar-me que era una ruptura definitiva“.
N’ha parlat en la presentació del seu nou llibre, el segon que centra en el dol. En unes declaracions que recull El Español, explica que perdre un amor també és una manera de passar el dol: “Creia que el meu marit estaria travessant una crisi d’identitat, que tornaria amb mi de seguida”. De fet, va estar una temporada comprant els iogurs que només menjava el marit perquè estava convençuda que tornaria i se’ls acabaria menjant. Tot va canviar després d’una conversa amb la seva germana: “Em va dir que l’Albert no tornaria i quan li vaig preguntar com és que ella ho sabia, em va respondre que havia sabut que s’havia anat a viure amb una treballadora de l’IKEA“.
Saber que s’havia enamorat d’una altra no li va agradar i va sortir la seva vena més cruel: “Imagineu el que em va passar pel cap… Que m’havia canviat per una treballodra d’IKEA? Que no tenen culpa les treballadores d’IKEA, però jo no ho entenia. Si us plau, que jo teni un nom perquè era Paz Padilla!”. La seva germana va baixar-li els fums ràpid: “Doncs tu seràs més Paz Padilla, però ella segur que munta les estanteries millor que tu“. Davant d’allò, va dirigir-se cap a la nevera i va llançar els iogurts del marit a la brossa.
El segon dol de Paz Padilla, quan va morir el marit
Després d’aquell divorci, Paz Padilla també va refer la seva vida i va començar una relació amb el qui seria el seu segon marit. De la seva mà travessaria un altre dol, encara més dolorós, quan els metges van diagnosticar-li un tumor cerebral que el faria perdre la seva vida sobtadament pocs mesos després. En el seu llibre d’autoajuda, la presentadora insisteix que pots travessar un dol “bo”: “Hem d’evitar pair més del que ens toca en el dol“. Des de llavors, i a totes les xerrades que ha fet sobre el tema, Paz Padilla ha instat tothom a celebrar la vida més que a témer la mort.