Paz Padilla ha fet una confessió molt dura en l’entrevista que ha concedit a El Hormiguero, quan ha tret a la llum que va patir un abús sexual quan només tenia 14 anys. La presentadora no ho havia dit mai públicament, però ha considerat que era el moment de compartir una història que l’ha marcat tota la vida. “Hi ha un tema molt delicat que vols explicar”, li donava pas Pablo Motos. I ella ha fet les delícies dels teleespectadors, als qui ha deixat amb la boca oberta amb la seva història: “Una de les maneres que hi ha d’afrontar el dol és fugint i, quan vaig escriure aquest segon llibre, vaig creure que havia d’explicar que amb 14 anys vaig viure un trauma que no m’esperava i que no sabia com digerir”. “Vaig patir un abús sexual d’una persona molt propera a la meva família… Mai no vaig pensar que això em podia passar amb algú que entrava i sortia de casa meva constantment. Jo era una nena de 14 anys i ell un adult de més de quaranta. No entenia bé què havia passat…“, ha relatat amb llàgrimes als ulls.
Durant molts anys, va tenir el record bloquejat pel trauma: “Amb el temps, en venien flashes d’aquell moment i patia taquicàrdies. Creia que no era real i vaig haver d’acceptar que havia passat, però no li ho vaig explicar a ningú“. Com en molts altres casos similars, va culpar-se a si mateixa i va sentir vergonya. No pot oblidar-ho, ja que és un episodi desagradable que l’ha “marcat“. I quan vius aquest dol en solitari, costa “molt” de cicatritzar: “Ni tan sols li ho vaig explicar mai a la meva mare. Vaig pensar que ella patiria molt i que li havia d’evitar…”. Ara bé, quan va explicar-ho per primera vegada va ser quan va “començar a sanar”: “Em vaig adonar que no havia de sentir culpa perquè jo era la víctima“.
Una de les poques persones a qui li va explicar el que li havia passat va ser la seva filla, justament quan va complir l’edat que tenia ella llavors: “Li vaig dir que no volia que li passés mai, però que si li passava volia que acudís a mi perquè no volia que se sentís tan sola com em vaig sentir jo. Tots hem de demanar ajuda perquè el temps no ho cura“, ha deixat anar amb contundència.
La idea d’aquesta entrevista era que Paz Padilla promocionés el segon llibre que ha escrit sobre el dol. Ella, que ha patit unes quantes morts properes en els últims anys, ha hagut d’aprendre per la força a gestionar una situació complicada. Sobre la mort del marit, per exemple, confessa que li va costar molt desfer-se de la seva roba: “Els professionals recomanen que treguis totes les seves coses de casa com abans millor per poder començar el dol. Aquest és un dels moments més difícils perquè li posem una càrrega emocional a un drap… Jo recordo plorar i plorar mentre preparava els paquets“.
El dia que el seu marit anava a morir, a ella se li van trencar dos queixals i ara creu que és perquè el cos va “parlar-li” i va dir-li “com estava” la seva ànima: “Recordo tornar a casa del cementiri i veure’m sola, ja que la filla d’Antonio va tornar amb la seva mare i la meva va marxar de casa. Allà vaig entendre que havia de tornar a viure amb les eines que tenia”. També va ser difícil acomiadar-se del germà, ja que havien viscut un últim mes maco: “Vam anar al Nepal només un mes abans que ell morís perquè estava en un moment de crisi personal i vaig portar-lo allà a veure si tornava canviat. Ara recordo aquell viatge i dic, ai, què maco haver anat amb ell”.
En aquesta aparició a televisió, però, també hi ha hagut un moment de riures. Per exemple, quan ha confessat que va estar enamorada de Javi de Los Pecos i que, ara mateix, se sent atreta per Felip de Borbó: “Crec que Letícia no el deixarà anar“.