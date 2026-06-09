Sofia de Grècia no volia perdre’s l’oportunitat de conèixer el papa Lleó XIV en la seva visita a Madrid. La reina emèrita hauria mogut cel i terra per aconseguir una trobada privada amb la màxima autoritat eclesiàstica, un desig que finalment ha aconseguit. El perfil de la Casa Reial ha publicat un munt de fotos i vídeos d’aquesta reunió, però curiosament -o potser no tan curiosament- ha obviat la part en què Cristina i Elena també s’han sumat a aquesta reunió privada.
Ha estat Vatican Media i l’Agència EFE les que han fet públiques aquestes sorprenents imatges, en les que veiem que dos dels fills Urdangarin i Victoria Federica han acompanyat les mares. En aquest vídeo, que ha corregut com la pólvora a les xarxes socials, se sent la reina emèrita explicant al papa que faltaven part dels nets que no havien pogut venir. Ni mu de l’absència de Felip, el seu fill, que ha evitat veure les germanes i ha vist el papa per separat.
Así ha sido la audiencia privada de la Reina Sofía en la Nunciatura Apostólica junto a León XIV. La infanta Cristina ha destacado el discurso del Pontífice en el Congreso, con el apoyo de Victoria Federica: “Se necesitaba”. La Reina ha destacado la ausencia de Juan e Irene… https://t.co/E4UrtYG2D5 pic.twitter.com/KxYIfpjcFc— Jose Moreno (@Josemn1_) June 8, 2026
Què hi ha darrere de l’elecció estilística de Sofia de Grècia?
Sofia de Grècia ha fet servir el privilegi de les reines catòliques, les úniques que poden vestir de blanc en presència del papa segons el protocol. Una experta en imatge, anomenada María José Gómez y Verdú, ha parlat amb la revista SEMANA per analitzar què hi ha darrere d’aquesta trobada: “La seva elecció estilística té una lectura molt més profunda que la purament estètica”. “El blanc continua sent un dels colors amb més càrrega institucional i cerimonial“, destaca.
Creu que ha escollit el blanc per demostrar que continua sent “una extensió natural” del seu “paper històric” dins de la Corona. No vol que s’oblidin que segueix allà, doncs, no com el seu marit que va desaparèixer en el luxe dels palaus d’Abu Dhabi i les regates de Galícia.
Felip, Letícia i les nenes han fet les seves trobades per separat. Sembla que la mala maror amb les germanes continua ben vigent, de la mateixa manera que tampoc no ha coincidit amb la mare en aquesta reunió privada amb el papa Lleó XIV. La visita del pontífex ha revolucionat Madrid i avui mateix arriba a Barcelona, una capital catalana que ja està preparada per rebre’l amb honors i un boom que no deixa de sorprendre.