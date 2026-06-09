El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Tot el que hi ha darrere de la trobada sorpresa de Sofia de Grècia i Lleó XIV
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
09/06/2026 10:21

Sofia de Grècia no volia perdre’s l’oportunitat de conèixer el papa Lleó XIV en la seva visita a Madrid. La reina emèrita hauria mogut cel i terra per aconseguir una trobada privada amb la màxima autoritat eclesiàstica, un desig que finalment ha aconseguit. El perfil de la Casa Reial ha publicat un munt de fotos i vídeos d’aquesta reunió, però curiosament -o potser no tan curiosament- ha obviat la part en què Cristina i Elena també s’han sumat a aquesta reunió privada.

Et pot interessar

Ha estat Vatican Media i l’Agència EFE les que han fet públiques aquestes sorprenents imatges, en les que veiem que dos dels fills Urdangarin i Victoria Federica han acompanyat les mares. En aquest vídeo, que ha corregut com la pólvora a les xarxes socials, se sent la reina emèrita explicant al papa que faltaven part dels nets que no havien pogut venir. Ni mu de l’absència de Felip, el seu fill, que ha evitat veure les germanes i ha vist el papa per separat.

Sofia, Elena i Cristina s'han reunit amb el papa Lleó XIV - EFE
Sofia, Elena i Cristina s’han reunit amb el papa Lleó XIV | EFE

Què hi ha darrere de l’elecció estilística de Sofia de Grècia?

Sofia de Grècia ha fet servir el privilegi de les reines catòliques, les úniques que poden vestir de blanc en presència del papa segons el protocol. Una experta en imatge, anomenada María José Gómez y Verdú, ha parlat amb la revista SEMANA per analitzar què hi ha darrere d’aquesta trobada: “La seva elecció estilística té una lectura molt més profunda que la purament estètica”. “El blanc continua sent un dels colors amb més càrrega institucional i cerimonial“, destaca.

Creu que ha escollit el blanc per demostrar que continua sent “una extensió natural” del seu “paper històric” dins de la Corona. No vol que s’oblidin que segueix allà, doncs, no com el seu marit que va desaparèixer en el luxe dels palaus d’Abu Dhabi i les regates de Galícia.

Sofia de Grècia ha tingut una audiència amb el papa Lleó XIV - Europa Press
Sofia de Grècia ha tingut una audiència amb el papa Lleó XIV | Europa Press

Felip, Letícia i les nenes han fet les seves trobades per separat. Sembla que la mala maror amb les germanes continua ben vigent, de la mateixa manera que tampoc no ha coincidit amb la mare en aquesta reunió privada amb el papa Lleó XIV. La visita del pontífex ha revolucionat Madrid i avui mateix arriba a Barcelona, una capital catalana que ja està preparada per rebre’l amb honors i un boom que no deixa de sorprendre.

Reina Sofia

Més notícies
Notícia: Per què Joan Carles ha deixat sola Sofia de Grècia en el seu pitjor moment?
Comparteix
El Borbó espanyol no ha acompanyat la seva dona en el funeral d'Irene de Grècia i se sap per què
Notícia: Mor Irene, la germana de Sofia de Grècia, als 83 anys
Comparteix
Després de molts mesos lluitant contra problemes de salut, la germana de l'emèrita ha mort aquest dijous a la Zarzuela
Notícia: Sofia de Grècia cancel·la la seva agenda: estat crític de la seva germana
Comparteix
El delicat estat de salut d'Irene de Grècia ha portat l'emèrita a cancel·lar algunes activitats de la seva agenda
Notícia: El Nadal més amarg de Sofia de Grècia: &#8220;Tots van deixant-la sola&#8221;
Comparteix
La periodista Pilar Eyre parla de les amistats de la dona de Joan Carles de Borbó

Comparteix

Icona de pantalla completa