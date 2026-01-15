Victoria Federica ha estat una de les protagonistes de les revistes del cor aquesta setmana, ja que han publicat les seves primeres fotos amb la nova parella. L’empresari Jorge Navalpotro, hereu d’una família dedicada a l’oci nocturn de Madrid, ha començat una relació seriosa amb l’aristòcrata i ja coneix la família reial. Ara bé, si s’està parlant d’ella també és per la relació amb un dels ex. Jorge Bárcenas, amb el qui va sortir durant tres anys, ha protagonitzat una escena molt sorprenent en el xou del seu amic Juan Dávila. Ningú no s’esperava que pugés a l’escenari amb ell i que accedís a trucar a Victoria Federica davant de 18.000 persones.
Expliquen a la revista Semana que l’exparella de Victoria Federica va confessar a Juan Dávila que estava coneixent a algú i que aquesta relació estaria sent molt tòxica. Li va preguntar sobre el tema, però ràpidament va acabar derivant en una conversa sobre la seva ex més famosa. Li van demanar que truqués la Victoria Federica en directe i, sorprenentment, va fer-ho i va posar la trucada en altaveu.
Ja ha passat un parell d’anys des que trenquessin la relació, però això no va impedir que entrés al joc i marqués el seu telèfon. “Aquesta de qui era filla?“, li va preguntar l’altre. Ell li va respondre que era de la infanta Elena, és clar, i, en tot moment va demanar-li que no l’espantés a la conversa. Només uns segons després de fer la trucada, la noia va despenjar el telèfon i van saludar-se cordialment: “Doncs estic molt bé i tu què tal!“, li va dir ella. I, en aquest punt, va arribar el moment crític quan ella va posar-se clarament incòmoda: “Doncs estic bé, aquí passant-ho bé. Et trobo a faltar una mica“.
Victoria Federica, molt enfadada per la mofa de la seva exparella davant de tanta gent
Que li etzibés aquest comentari va deixar-la clarament en fora de joc, ja que no devia esperar-se que el seu ex digués allò. Devia caure de seguida que allò seria una mena de càmera oculta o quelcom similar, ja que Victoria Federica va penjar la trucada just en aquell moment. Ni tan sols una reacció, tot demostrant que estava molt enfadada.
El seu ex va tornar a trucar-la, però ella va optar per no tornar a agafar el telèfon. Van insistir i insistir, però finalment el presentador va deixar-li un missatge a la bústia de veu per deixar clar que tot havia estat una broma. A ella no li hauria fet gràcia, clar, i menys ho farà encara quan vegi que els mitjans de comunicació se n’han assabentat i han arribat a publicar que ha estat objecte d’aquesta mofa.