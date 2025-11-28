Quants diners cobra Victoria Federica? Sou estratosfèric a final de mes

Victoria Federica ha viscut envoltada d’expectació mediàtica des que va néixer, ja que el destí va voler que fos la filla petita de dos aristòcrates de primer nivell com són Jaime de Marichalar i Elena de Borbó. Pertànyer a la família reial espanyola té els seus avantatges, és clar, sobretot si parlem en termes econòmics.
Doncs ella, no contenta amb aquesta vida acomodada, ha volgut més diners i s’ha fet influencer. La veiem promocionar diverses marques de roba, complements i cosmètica a Instagram, de la mateixa manera que també la conviden a un munt de festes amb freqüència. L’última font d’ingressos? La televisió, ara que ha fet el pas de convertir-se en concursant d’El Desafio d’Antena 3.
Quants diners pot arribar a cobrar per tot això? L’experta en reialesa, la periodista Pilar Eyre, ha estat investigant sobre el tema i n’ha donat detalls molt concrets a Lecturas. El titular és potent, ja que assegura que Victoria Federica és la creadora de contingut que més cobra de tota Espanya.
Les xifres astronòmiques que cobra Victoria Federica com a influencer
La neta de Joan Carles de Borbó i Sofia pot arribar a cobrar una quantitat exageradíssima a finals de mes. Si la informació de Pilar Eyre és correcte, per cada story que publica Victoria Federica a Instagram estaria cobrant 4.000 €. A més a més, cada vegada que posa en el photocall d’algun acte li han de pagar 3.000 € només per la seva presència.
Quan la van fer imatge del cartell de Las Ventas a la fira taurina de Madrid, va cobrar 50.000 € extres. I, més enllà d’això, cal sumar els 20.000 € que guanyava per cada programa d’El Desafío… En total, una xifra escandalosa: “Aquesta noia pot treure’s un sou d’entre 30.000 € i 40.000 € cada mes tranquil·lament”.
Què opinen els experts en imatge i marca personal sobre Victoria Federica?
Si queda clara una cosa és que la germana de Froilán realment ha sabut fer-se un lloc en aquest món. El seu cognom l’ajuda a generar interès i ella, molt llesta, no s’ha quedat a casa amagada sinó que ha sortit a aprofitar-ho i omplir les butxaques. L’expert en imatge i marca personal, Pau Sabaté, assegura que darrere d’aquesta noia hi ha una capacitat de superació “increïble” però també “inseguretats”.
A El Desafío vam descobrir la seva vena més humana, quan mostrava llàgrimes de frustració en les proves en què no tenia traça: “Allà va deixar clar que no volia complir un protocol, sinó enfrontar-se als seus límits. És una dona que té un cognom il·lustre, però que té les mateixes pors i aspiracions que qualsevol altra persona”, creu haver vist de la seva actitud durant l’experiència televisiva.
Diversos experts consideren que convertir-se en concursant d’un programa l’ha ajudat a millorar la seva imatge pública, ja que se l’ha mostrat més natural i accessible quan aquesta no és una actitud habitual en els membres de les famílies reials.