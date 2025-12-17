Victoria Federica acabarà el 2025 enamorada, una altra vegada, si fem cas a la informació que publiquen avui les revistes. Poc després de la seva última ruptura, la filla petita de Jaime de Marichalar i Elena de Borbó torna a donar una oportunitat a l’amor. En els últims anys ha tingut un munt de parelles diferents, però aquesta podria ser la definitiva perquè sembla que han començat amb molt bon peu. La revista Lecturas els ha enxampat i, a més a més, ha pogut posar nom al seu nou amor. Es tracta de Jorge Navalpotro, un empresari de la nit madrilenya molt conegut en aquelles esferes que l’hauria captivat.
Fa un parell de mesos que surten junts, tal com els confirmen amics propers de tots dos. I malgrat que encara no és una relació molt formal perquè ha passat poc temps, estarien enamoradíssims i no se separen ni un moment. Diuen que és un empresari “important, jove i atractiu” que compta amb un negoci que funciona molt bé a Madrid. Ell és el propietari de la sala La Riviera, una de les més famoses de la capital espanyola, en el qual fan concerts i moltes festes.
Qui és Jorge Navalpotro, l’empresari que ha enamorat Victoria Federica?
Les coses li van molt bé, ja que també té una casa en una de les urbanitzacions més luxoses de la ciutat. Allà passa molts dies amb Victoria Federica, de fet, una finca que han convertit en el seu niu d’amor i d’on pràcticament no surten en les últimes setmanes. Si ens fixem en tot allò que mostra al seu Instagram, el jove és amic de la festa i també dels cotxes esportistes de luxe. Surt molt a navegar i també en moto d’aigua, una passió que comparteix amb ella perquè és habitual que la veiem fent-ho a Eivissa.
El director de la revista ha parlat amb amics de Victoria Federica que confirmen que ha sorgit l’espurna entre ells: “Ell és la seva parella actual, sí, i la convida molt sovint a casa seva fins al punt que hi passa dies sencers”. Asseguren que l’aristòcrata està “encantada” i que ben aviat hi haurà fotos dels dos. Tots coincideixen que és un noi “encantador”, “treballador” i “molt maco”, així que sembla que hauria encertat en aquesta ocasió.
D’altres fonts diuen a Vanitatis que encara és aviat per parlar de relació seriosa: “És l’inici d’una aventura de nois de vint-i-pocs anys, més aviat“. Això sí, concorden que ambdós estan “feliços i esperançats” amb aquesta història d’amor. En els seus perfils d’Instagram es comenten amb icones de cors i de foc, així que no oculten que es coneixen.