Joan Carles de Borbó va tancar l’any 2025 revolucionant la família reial espanyola amb el seu llibre de memòries. Reconciliación és el títol que recull la història de l’Emèrit espanyol des de la seva perspectiva i que signa la seva biògrafa, l’escriptora francesa Laurence Debray. El contingut de les memòries no va deixar ningú indiferent, sobretot pel que fa als familiars directes, entre els quals es troben unes paraules d’allò més hostils cap a la seva nora Letícia i el seu fill Felip.
En tot cas, l’inici d’any sempre suposada una data especial per a Joan Carles: el seu aniversari. Aquest 5 de gener fa 88 anys, marcat per aquesta publicació que posa damunt la taula com és la relació actual amb els membres de la seva família i enguany la festa per celebrar el seu aniversari dista una mica del que va ser l’any passat. Des que el marit de Sofia de Grècia se’n va anar a viure a Abu Dhabi, ha manifestat més d’un cop la seva intenció de tornar a Espanya, però més enllà de les aparicions esporàdiques que fa, sembla que el seu aniversari continuarà celebrant-se als Emirats Àrabs. Quins detalls han anat sortint a la llum d’aquesta celebració?
La festa d’aniversari de Joan Carles: més discreta, familiar i amb una convidada inesperada
El 5 de gener marca el dia del naixement del Borbó emèrit espanyol. Quan encara vivia a Espanya, s’organitzaven grans festes a la Zarzuela, però des que van tancar-li la porta i ell va abandonar el país, la dinàmica ha canviat una mica. Des de fa anys és el seu cercle més proper qui es trasllada fins a Abu Dhabi per passar el dia amb ell, entre els quals es troben les seves dues filles Elena i Cristina de Borbó, en una celebració més aviat “íntima”, assenyalen des de El Español. Hi haurà absències destacades -i lògiques tenint en compte quina és la seva relació-, com són Felip, Letícia, les dues filles Elionor i Sofia, i la seva dona.
Tal com va avançar Vanitatis fa unes setmanes, les dues filles grans de Joan Carles van viatjar fa uns dies cap a Abu Dhabi per estar amb el seu pare en aquesta data tan especial i com ja han fet durant un temps. Qui tampoc hi pot faltar és el seu net més mediàtic i amb qui més temps està. Froilán viu al mateix país que el seu avi, on ha intentat allunyar-se i refer-se després de les polèmiques per la vida que portava a Espanya. Ara bé, sembla que el jove ja n’està fart d’aquesta vida, tal com va recollir el mitjà digital Vanitatis fa unes setmanes. Resulta que van coincidir amb ell i els va fer unes confessions en confiança que han acabat sortint a la llum. Va admetre estar “fart” de viure a Abu Dhabi perquè se sentia “sense escapatòria”. I sobre la relació amb l’avi? “Res més lluny de la realitat… Em veu com un net, simplement, i no escolta els meus consells. Ara bé, tampoc no tinc intenció de donar-li’n cap”, va arribar a dir.
Una bona dosi de nets i la presentació d’una nova parella
Tindrà una bona dosi de nets -menys l’hereva al tron espanyol i la seva germana-, si fem cas a les informacions que comparteix el citat mitjà. Per part d’Elena hi seran els seus dos fills, Froilán i Victoria Federica. En el cas de Cristina, viatjaran els quatre fills que va tenir amb Iñaki, Juan, Pablo, Miguel i Irene. A més a més, tots haurien viatjat amb les seves respectives parelles, una novetat en el cas de Juan, de qui fa poc temps vam descobrir que estava sortint amb la canadenca Sophia Khan. Han passat poc més de dos mesos des que la seva relació va sortir a la llum, però sembla que el net de l’emèrit està preparat per presentar-la en aquesta celebració familiar i íntima, segons ha revelat la revista HOLA.
Tot plegat, serà una celebració més aviat discreta, tenint en compte la festassa que va organitzar l’any passat envoltat d’amics i membres de la família. Les seves van ser les organitzadores de la festa, que també va tenir un xou amb drons, música i pastís i fins i tot una actuació del grup Los del Río. De moment, però, caldrà esperar per saber si enguany també convidarà algun reporter o fotògraf que il·lustri aquesta festa i permeti descobrir els detalls més sucosos de la trobada.