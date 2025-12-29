Joan Carles de Borbó s’ha convertit en un dels grans protagonistes d’aquest 2025 després de publicar les seves explosives memòries. Reconciliación recull la història vital de l’emèrit espanyol, un dels Borbons més mediàtics de la família reial espanyola que ha parlat sense filtres sobre el seu paper com a monarca espanyol, la política, la mala relació amb Letícia i el seu matrimoni amb Sofia de Grècia. No deu ser gens agradable conèixer les aventures i les amants que ha tingut el teu marit i encara així haver de posar bona cara quan esteu tots dos junts. En les seves memòries, el pare de Felip ha dit tot el que pensa realment de la seva dona i la seva relació en un text molt sincer i sorprenent.
Referint-se a ella com a “Sofi”, li agraeix haver estat “molt bona” i la descriu com a una dona “excepcional, íntegra, bondadosa, rigorosa, delicada i benevolent”. El text la deixa pels núvols i fins i tot Joan Carles es mostrava convençut que “tindrà un lloc molt merescut en la història contemporània d’Espanya”, com el que ocupa en la seva vida: “el lloc més elevat”. Si més no, costa veure-ho així recordant els centenars d’escàndols i aventures que ha tingut durant el seu matrimoni i que ella ha hagut d’empassar. En tot cas, la periodista Pilar Eyre ha recuperat els detalls més curiosos de la boda entre Joan Carles i Sofia en un article ple de titulars potents a la revista Lecturas.
Els detalls més curiosos i desconeguts de la boda de Joan Carles i Sofia
Malgrat que Joan Carles parla molt bé de la seva dona en aquestes memòries tan mediàtiques, la seva relació ha estat marcada per les infidelitats i les aventures extramatrimonials de Joan Carles, a qui sempre han vinculat amb altres dones més enllà de Sofia. Sobre la seva boda en parla en profunditat la periodista catalana Pilar Eyre. La seva boda estava fixada pel 14 de maig de 1962 a Atenes, la terra natal de Sofia. Unes noces programades que beneficiaven la família reial grega i que potser podia ajudar a centrar una mica la vida de Joan Carles, que ja mostrava una faceta més aviat “fogosa” amb les dones.
Però què se’n sap realment del dia de la boda? Ni Joan Carles ni Sofia “estaven enamorats” l’un de l’altre. Si fem cas a les informacions que recull la revista, Sofia sempre hauria estat enamorada del duc de Kent, però quan ell va tenir xicota, la mare de Sofia, la reina Federica, va intentar emparellar-la amb Harald de Noruega. Una unió que tampoc arribaria a produir-se i que la portaria a convertir-se més tard en l’esposa de Joan Carles. “Les noces van ser un despropòsit des del principi fins al final, encara que en aquell moment a penes es donessin detalls. Després la van descriure com un conte de fades, quan en realitat va ser un relat de terror”, explica Eyre.
Més enllà de l’animadversió de la població grega respecte a la monarquia, hi havia el factor que la sogra no suportava la família del nuvi. “No deixava de repetir: ‘Tu, Juanito, no ets ningú'”. Quins detalls sucosos recorda la periodista experta en cases reials? Resulta que els assistents a la boda “van haver de pagar-se els seus bitllets d’avió, els van allotjar en un hotel de segona i tocaven Paquito el Chocolatero cada cop que Joan Carles entrava en un lloc”, explica.
Com va ser la cerimònia? Una nit de noces complicada
La cerimònia va ser “interminable” i quan ben entrada la nit va arribar al iot que els havien deixat per al viatge de nuvis, la situació encara es va complicar més per culpa d’una ferida que tenia el marit. “El dia anterior a les noces, practicant karate amb el seu cunyat, es va trencar la clavícula i es va fer una ferida molt lletja al braç que s’havia obert i infectat. Sofia va estar tota la nit ajudant-lo”, recorda el citat mitjà. Després de portar al món les seves dues filles, Elena i Cristina, i que nasqués Felip, l’hereu al tron, “van deixar d’esforçar-se”. Més de seixanta anys ha passat d’una boda “entre dues persones que llavors no s’estimaven i que al final van acabar detestant-se”, exposa Eyre. Sigui com sigui, la seva relació ja forma part de la història, amb les seves llums i ombres.