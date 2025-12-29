Juan Carlos de Borbón se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este 2025 tras publicar sus explosivas memorias. Reconciliación recoge la historia vital del emérito español, uno de los Borbones más mediáticos de la familia real española que ha hablado sin filtros sobre su papel como monarca español, la política, la mala relación con Letizia y su matrimonio con Sofía de Grecia. No debe ser nada agradable conocer las aventuras y amantes que ha tenido tu marido y aún así tener que poner buena cara cuando estáis juntos. En sus memorias, el padre de Felipe ha dicho todo lo que realmente piensa de su esposa y su relación en un texto muy sincero y sorprendente.

Refiriéndose a ella como «Sofi», le agradece haber sido «muy buena» y la describe como una mujer «excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, delicada y benevolente». El texto la deja por las nubes e incluso Juan Carlos se mostraba convencido de que «tendrá un lugar muy merecido en la historia contemporánea de España», como el que ocupa en su vida: «el lugar más elevado». Sin embargo, cuesta verlo así recordando los cientos de escándalos y aventuras que ha tenido durante su matrimonio y que ella ha tenido que soportar. En todo caso, la periodista Pilar Eyre ha recuperado los detalles más curiosos de la boda entre Juan Carlos y Sofía en un artículo lleno de titulares potentes en la revista Lecturas.

Boda de Juan Carlos y Sofía | TVE

Los detalles más curiosos y desconocidos de la boda de Juan Carlos y Sofía

A pesar de que Juan Carlos habla muy bien de su esposa en estas memorias tan mediáticas, su relación ha estado marcada por las infidelidades y las aventuras extramatrimoniales de Juan Carlos, a quien siempre han vinculado con otras mujeres más allá de Sofía. Sobre su boda habla en profundidad la periodista catalana Pilar Eyre. Su boda estaba fijada para el 14 de mayo de 1962 en Atenas, la tierra natal de Sofía. Unas nupcias programadas que beneficiaban a la familia real griega y que quizás podía ayudar a centrar un poco la vida de Juan Carlos, que ya mostraba una faceta más bien «fogosa» con las mujeres.

Pero ¿qué se sabe realmente del día de la boda? Ni Juan Carlos ni Sofía «estaban enamorados» el uno del otro. Si hacemos caso a las informaciones que recoge la revista, Sofía siempre habría estado enamorada del duque de Kent, pero cuando él tuvo novia, la madre de Sofía, la reina Federica, intentó emparejarla con Harald de Noruega. Una unión que tampoco llegaría a producirse y que la llevaría a convertirse más tarde en la esposa de Juan Carlos. «Las nupcias fueron un despropósito desde el principio hasta el final, aunque en aquel momento apenas se dieran detalles. Después la describieron como un cuento de hadas, cuando en realidad fue un relato de terror», explica Eyre.

Cómo fue la boda de Juan Carlos y Sofía de Grecia? | Casa Real

Más allá de la animadversión de la población griega respecto a la monarquía, existía el factor de que la suegra no soportaba a la familia del novio. «No dejaba de repetir: ‘Tú, Juanito, no eres nadie'». ¿Qué detalles jugosos recuerda la periodista experta en casas reales? Resulta que los asistentes a la boda «tuvieron que pagarse sus billetes de avión, los alojaron en un hotel de segunda y tocaban Paquito el Chocolatero cada vez que Juan Carlos entraba en un lugar», explica.

¿Cómo fue la ceremonia? Una noche de bodas complicada

La ceremonia fue «interminable» y cuando bien entrada la noche llegó al yate que les habían dejado para el viaje de novios, la situación aún se complicó más por culpa de una herida que tenía el marido. «El día anterior a la boda, practicando karate con su cuñado, se rompió la clavícula y se hizo una herida muy fea en el brazo que se había abierto e infectado. Sofía estuvo toda la noche ayudándolo», recuerda el citado medio. Después de traer al mundo a sus dos hijas, Elena y Cristina, y que naciera Felipe, el heredero al trono, «dejaron de esforzarse». Más de sesenta años han pasado de una boda «entre dos personas que entonces no se amaban y que al final terminaron detestándose», expone Eyre. Sea como sea, su relación ya forma parte de la historia, con sus luces y sombras.