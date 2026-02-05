Juan Carlos de Borbón vuelve a generar un dolor de cabeza, y de los grandes, a la familia real. Se acaba de saber que su nombre figura en los miles de documentos desclasificados que forman parte de la investigación a Jeffrey Epstein, el millonario acusado de organizar una trama de tráfico sexual de mujeres y menores en la que participaban hombres muy poderosos de todo el mundo. Después de filtrarse la vinculación del magnate con Andrés de Inglaterra o la princesa Mette-Marit de Noruega, ahora el siguiente monarca salpicado es el rey emérito español.

En uno de los correos que están registrando en esta macrooperación, han encontrado uno que menciona directamente a Juan Carlos. En este caso, Epstein anunciaba a su interlocutor que había quedado con el padre de Felipe de Borbón: «Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, es impresionante. Es una cena organizada por Pepe Fanjul para amigos«, decía en aquel mensaje. No está confirmado que la reunión llegara a llevarse a cabo, pero lo más probable es que así fuera porque el convocante era uno de los mejores amigos del monarca.

El correo data del 11 de septiembre del 2018, años después de que abdicara pero antes de que lo enviaran a vivir a Abu Dhabi. Casualidad o no, esa misma semana saldría a la luz que la Fiscalía Anticorrupción tenía previsto investigar las supuestas comisiones que habría recibido Juan Carlos por el AVE a la Meca. Tampoco se sabe si a esa reunión acudirían algunas de las chicas de Jeffrey Epstein, aunque el simple hecho de que ambos tuvieran contacto ya ha puesto en alerta a toda la familia real porque supone un escándalo mayúsculo que podría tener consecuencias muy graves. De momento, no se han sabido más detalles pero la investigación continúa y, ahora que se sabe que se conocieron, podrían comenzar a salir informaciones llamativas.

Jeffrey Epstein organizaba una trama con menores | Europa Press

Jeffrey Epstein, conectado también con otros miembros de familias reales europeas

Juan Carlos de Borbón no es el único aristócrata que se habría dejado cautivar por los encantos de Jeffrey Epstein. El caso más escandaloso lo protagoniza el príncipe Andrés de Inglaterra, a quien han hecho renunciar a todos sus títulos después de las fotografías y las informaciones que se han conocido sobre su estrecha relación con el magnate. En este caso, se ha demostrado que el hijo de Isabel II acudió a las fiestas que organizaba el magnate con chicas menores y que también habría aceptado préstamos del pedófilo.

¿La última royal que ha estado relacionada con él? Como decíamos, Mette-Marit de Noruega, quien ya pidió perdón públicamente en 2019 por haber mantenido contacto con él cuando se supo que se enviaban correos con una confianza más que evidente.