Juan Carlos de Borbón ha recibido una noticia que habrá hecho crecer, aún más, su ego. Este sábado 11 de abril, la Asamblea Nacional francesa le otorgará un premio especial por las memorias que ha publicado con la autora Laurence Debray y esto ha dejado a todos desconcertados. Para este galardón, que se entrega desde hace más de treinta años, lo han escogido a él como reconocimiento en medio de la jornada del libro político. La sorpresa ha sido mayúscula entre el resto de finalistas y también para la presidenta de la organización, ya que solo colaboran con la celebración de los premios.

¿Tendrá que ir todo el mundo al gran almuerzo de celebración que han preparado? El rey emérito español ya ha confirmado su presencia, la que supondrá su regreso a París después de muchos años: «Parece extraño que una figura tan controvertida en España venga a recibir un premio en la Asamblea Nacional con la presencia de la presidenta«. Al desayuno, que tendrá lugar en el Palacio Lassay, estará presente la máxima autoridad de la institución política francesa y también el exmonarca: «Estamos felices de invitarlos a almorzar con la presencia excepcional del rey Juan Carlos«, reza la invitación que han recibido los otros finalistas.

En declaraciones a El País, la presidenta de la asociación literaria que lo ha premiado deja claro que no les importan las «polémicas» que tenga Juan Carlos en España: «Tenemos nuestras reglas, nuestro tema son los libros y no otros temas». ¿Cómo justifican la elección? «Nosotros homenajeamos una obra, una parte de la historia de la segunda parte del siglo XX. Siempre invitamos a los ganadores y no haremos una excepción con él«. Se ha leído mucha estupefacción, pero ella asegura que «nadie» se ha quejado de la presencia del emérito: «Si no quieren almorzar con él, pueden no venir».

Juan Carlos de Borbón recibirá un premio en Francia por sus memorias | Europa Press

Asegura, en estas declaraciones, que este es un libro «formidable» que explica «muy bien» qué pasó en 1981: «Es un libro que alimenta la reflexión de los historiadores de manera formidable y, por eso, le damos un premio extraordinario«. Y, insiste, que los problemas políticos en España no son «suyos»: «Lo que yo piense del rey me corresponde a mí, pero este libro es un testimonio formidable», ha reiterado.

Críticas por el premio literario al rey emérito español

Como era de esperar, la noticia también ha generado rabia en los críticos de Juan Carlos. En España, la plataforma X se ha llenado de comentarios contra esta decisión: «Los franceses dándole un premio literario a Juan Carlos, tiene guasa«, «No hay vergüenza, no hay respeto», «A ver si se reconcilia con Hacienda» o «No sabía que el orgullo por los niveles cultural y social francés había descendido tanto. Deben revisarlo, según se deduce por la noticia«, han escrito algunos.

Como diría el grupo "Toreros Muertos" no hay vergüenza no hay respeto". — Miguel (Gota) Menéndez V. (@avergota) April 7, 2026

A ver si se reconcilia con hacienda. — kem ahs dhara (@resiete) April 7, 2026

Y no les da vergüenza. — redbird (@bkbird66) April 7, 2026

No sabía que el orgullo por los niveles cultural y social francés había descendido tanto. Deben revisarlo según se deduce por la noticia — VICENTE RODRIGUEZ (@Viroza47) April 7, 2026

Juan Carlos de Borbón visita Sevilla durante la Semana Santa

Juan Carlos de Borbón viajará hasta París, pero antes ha pasado la Semana Santa lejos de Abu Dabi. El emérito, que quería pasar unos días en Madrid, se ha quedado con las ganas porque su hijo Felipe ha vuelto a negarse rotundamente a que durmiera en la Zarzuela. Desde Monarquía Confidencial, un medio especializado, aseguran que él quería «recuperar cierta cotidianidad» y «normalizar» su presencia en la capital española. ¿El problema? Que Felipe ha sido cordial… pero «inflexible«: «Esta decisión ha supuesto una nueva decepción para Juan Carlos, que confiaba en que encontraría una mayor flexibilidad en esta ocasión».

Después de pasar un día en Sevilla, quería aprovechar para ir a Madrid y visitar a algunos amigos. No ha podido dormir allí, pero sí que ha tenido una reunión con toreros en Sevilla que ha demostrado que él pasa de eso de mantener un perfil bajo durante las vacaciones como sí que hace el hijo.