Joan Carles de Borbó ha rebut una notícia que haurà fet créixer, encara més, el seu ego. Aquest dissabte 11 d’abril, l’Assamblea Nacional francesa li atorgarà un premi especial per les memòries que ha publicat amb l’autora Laurence Debray i això ha deixat tothom descol·locat. Per a aquest guardó, que s’entrega des de fa més de trenta anys, l’han escollit a ell com a reconeixement enmig de la jornada del llibre polític. La sorpresa ha estat majúscula entre la resta de finalistes i també a la presidenta de l’organització, ja que només col·laboren amb la celebració dels premis.
Haurà d’anar tothom al gran dinar de celebració que han preparat? El rei emèrit espanyol ja ha confirmat la seva presència, la que suposarà el seu retorn a París després de molts anys: “Sembla estrany que una figura tan controvertida a Espanya vingui a rebre un premi a l’Assemblea Nacional amb la presència de la presidenta“. A l’esmorzar, que tindrà lloc al Palau Lassay, estarà present la màxima autoritat de la institució política francesa i també l’exmonarca: “Estem feliços de convidar-los a dinar amb la presència excepcional del rei Joan Carles“, resa la invitació que han rebut els altres finalistes.
En declaracions a El País, la presidenta de l’associació literària que l’han premiat deixa clar que no els importa les “polèmiques” que tingui Joan Carles a Espanya: “Tenim les nostres regles, el nostre tema són els llibres i no altres temes”. Com justifiquen la tria? “Nosaltres homenatgem una obra, una part de la història de la segona part del segle XX. Sempre convidem als guanyadors i no farem una excepció amb ell“. S’ha llegit molta estupefacció, però ella assegura que “ningú” no s’ha queixat de la presència de l’emèrit: “Si no volen dinar amb ell, poden no venir”.
Assegura, en aquestes declaracions, que aquest és un llibre “formidable” que explica “molt bé” què va passar el 1981: “És un llibre que alimenta la reflexió dels historiadors de manera formidable i, per això, li donem un premi extraordinari“. I, insisteix, que els problemes polítics a Espanya no són “seus”: “El que jo pensi del rei em correspon a mi, però aquest llibre és un testimoni formidable”, ha reiterat.
Crítiques pel premi literari al rei emèrit espanyol
Com era d’esperar, la notícia també ha generat ràbia en els crítics de Joan Carles. A Espanya, la plataforma X s’ha omplert de comentaris contra aquesta decisió: “Els francesos donant-li un premi literari a Joan Carles, té guasa“, “No hi ha vergonya, no hi ha respecte”, “A veure si es reconcilia amb Hisenda” o “No sabia que l’orgull pels nivells cultural i social francès havia descendit tant. Han de revisar-ho, pel que es dedueix per la notícia“, han escrit alguns.
Como diría el grupo "Toreros Muertos" no hay vergüenza no hay respeto".— Miguel (Gota) Menéndez V. (@avergota) April 7, 2026
A ver si se reconcilia con hacienda.— kem ahs dhara (@resiete) April 7, 2026
Y no les da vergüenza.— redbird (@bkbird66) April 7, 2026
No sabía que el orgullo por los niveles cultural y social francés había descendido tanto. Deben revisarlo según se deduce por la noticia— VICENTE RODRIGUEZ (@Viroza47) April 7, 2026
Joan Carles de Borbó visita Sevilla durant la Setmana Santa
Joan Carles de Borbó viatjarà fins a París, però abans ha passat la Setmana Santa lluny d’Abu Dhabi. L’emèrit, que volia passar uns dies a Madrid, s’ha quedat amb les ganes perquè el seu fill Felip ha tornat a negar-se en rotund a què dormís a la Zarzuela. Des de Monarquía Confidencial, un mitjà especialitzat, asseguren que ell volia “recuperar certa quotidianitat” i “normalitzar” la seva presència a la capital espanyola. El problema? Que Felip ha estat cordial… però “inflexible“: “Aquesta decisió ha suposat una nova decepció per a Joan Carles, que confiava que trobaria una major flexibilitat en aquesta ocasió”.
Després de passar un dia a Sevilla, volia aprofitar per anar a Madrid i visitar alguns amics. No ha pogut dormir allà, però sí que ha tingut una reunió amb toreros a Sevilla que ha demostrat que ell passa d’això de mantenir un perfil baix durant les vacances com sí que fa el fill.