La condició que la casa reial posa a Joan Carles I per tornar a Espanya

Joan Carles I podria tornar a Espanya. Ara bé, si compleix una condició. La casa reial espanyola ha demanat al rei emèrit que recuperi la residència fiscal abans de tornar a trepitjar l’Estat. Fonts de la Zarzuela recollides per l’ACN que, si el pare de Felip VI decideix acabar amb la seva etapa a Abu Dhabi, ha de pensar a “salvaguardar” la seva “imatge i reputació” davant de “possibles crítiques” que podrien afectar el conjunt de la institució. Cal recordar que Joan Carles I va marxar al país àrab per les investigacions contra ell per presumpte frau fiscal.
Aquestes manifestacions de la casa reial se sumen al posicionament que la Zarzuela ja va fer públic aquest dijous, quan van apuntar que la decisió de si Joan Carles de Borbó ha de tornar o no a Espanya és només del mateix rei emèrit, tot subratllant que “va ser decisió seva marxar”. El comunicat es va emetre després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensés ahir el retorn de l’emèrit coincidint amb la desclassificació dels papers del 23-F. Per la seva banda, el govern espanyol ha acusat els populars de voler crear una “no polèmica” que ha obligat l’equip de Felip VI a posicionar-se.
Esquitxat per diversos delictes tributaris
Cal recordar que el rei emèrit s’ha vist en els darrers anys esquitxat per diverses acusacions de delictes tributaris. El maig passat, la Sala Segona del Tribunal Suprem va inadmetre una querella interposada per un grup de juristes, en exercici de l’acció popular, contra ell per presumptes delictes contra la hisenda pública. La interlocutòria acordava l’arxivament de les actuacions en considerar que els fets no constitueixen il·lícit penal, estan prescrits o van ser objecte de regularització tributària. La querella sostenia que el rei hauria comès cinc delictes fiscals relacionats amb rendes i donacions no declarades a través de fundacions.
La Fiscalia Anticorrupció també va arxivar l’any 2022 una investigació que mantenia sobre el pagament de comissions en els contractes de l’AVE a la Meca perquè no va poder acreditar si les transaccions investigades constituïen un delicte.