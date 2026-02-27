La condición que la casa real impone a Juan Carlos I para volver a España

Juan Carlos I podría volver a España. Ahora bien, si cumple una condición. La casa real española ha pedido al rey emérito que recupere la residencia fiscal antes de volver a pisar el Estado. Fuentes de la Zarzuela recogidas por la ACN que, si el padre de Felipe VI decide terminar su etapa en Abu Dabi, debe pensar en «salvaguardar» su «imagen y reputación» ante «posibles críticas» que podrían afectar al conjunto de la institución. Cabe recordar que Juan Carlos I se fue al país árabe por las investigaciones contra él por presunto fraude fiscal.

Estas manifestaciones de la casa real se suman al posicionamiento que la Zarzuela ya hizo público este jueves, cuando apuntaron que la decisión de si Juan Carlos de Borbón debe volver o no a España es solo del mismo rey emérito, subrayando que «fue decisión suya irse». El comunicado se emitió después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiera ayer el regreso del emérito coincidiendo con la desclasificación de los papeles del 23-F. Por su parte, el gobierno español ha acusado a los populares de querer crear una «no polémica» que ha obligado al equipo de Felipe VI a posicionarse.

Felipe de Borbón en una imagen de archivo – Europa Press

Salpicado por varios delitos tributarios

Cabe recordar que el rey emérito se ha visto en los últimos años salpicado por varias acusaciones de delitos tributarios. El pasado mayo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió una querella interpuesta por un grupo de juristas, en ejercicio de la acción popular, contra él por presuntos delitos contra la hacienda pública. La resolución acordaba el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos no constituyen ilícito penal, están prescritos o fueron objeto de regularización tributaria. La querella sostenía que el rey habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones.

La Fiscalía Anticorrupción también archivó en el año 2022 una investigación que mantenía sobre el pago de comisiones en los contratos del AVE a La Meca porque no pudo acreditar si las transacciones investigadas constituían un delito.