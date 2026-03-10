Joan Carles de Borbó ha cancel·lat el viatge a Sanxenxo que tenia previst per a aquest cap de setmana, quan havia de fer la tornada triomfal a Espanya després d’uns quants mesos sense deixar-se veure en públic. L’esclat militat a Iran ha tensionat tota la zona de l’Orient Mitjà, així que les autoritats i els serveis diplomàtics han aconsellat que limiti els desplaçaments mentre s’avalua l’evolució del conflicte. De fet, encara hi ha molts espanyols atrapats sense poder sortir-hi i els assessors del rei emèrit són plenament conscients que hauria quedat molt malament si li haguessin llogat un jet en aquesta situació.
De moment, doncs, es queda tancadet en el seu hotel de cinc estrelles i en un mood de “calma tensa” a Abu Dhabi. A Monarquía confidencial han confirmat que Joan Carles ha rebutjat la invitació a les regates per “prudència“: “Venir aquí, amb aquest marrón, era una mica heavy“. S’ha prioritzat la seva seguretat i la imatge institucional, llavors.
Totes aquestes informacions surten del seu entorn més proper, en el qual s’hauria colat “un talp“. Aquesta és la versió del rei emèrit espanyol, que tindria “un gran maldecap” per aquest tema tal com s’ha dit a Fiesta. En el programa de Telecinco, asseguren que el pare de Felip VI creu que està patint “una traïció“: “Joan Carles està buscant el talp que filtra informació sobre ell“.
Que s’hagi sabut que ha dit que prefereix ser enterrat a Granada amb els Reis Catòlics li fa tenir una idea de qui podria estar passant informació seva als periodistes: “Ell és plenament conscient del moment en què va parlar d’aquell desig i les persones que l’envoltaven en aquell moment. El que ha passat és una traïció. Estan filtrant dades personals i ho filtren malament, ja que allò ho va dir de manera casual en un dinar amb una sèrie de persones. Era un acudit i s’hauria d’haver dit que era un chascarrillo“.
Primera foto de Joan Carles de Borbó després de l’esclat del conflicte a l’Orient Mitjà
També s’havia rumorejat que podria estar malalt i que aquest seria el motiu real de la cancel·lació del seu viatge, però aquesta possibilitat s’ha negat des del seu entorn. De fet, la seva biògrafa ha compartit una foto en què se’l veu esmorzar a la terrassa de l’hotel Four Seasons mentre “discuteix” amb el net, ella i alguns amics la situació política internacional: “A sobre de la taula, una conversa tranquil·la i un gest calmat“. No deu haver agradat que obri una finestra a aquesta part de la seva intimitat perquè l’escriptora ha acabat esborrant la publicació… No obstant això, a les xarxes socials és fàcil de trobar perquè molta gent li havia fet captura.
Joan Carles manté una rutina “tranquil·la” amb passejos curts, trobades discretes i llargues converses amb amics. Aquells que l’han vist aquests dies diuen, a La Razón, que es mostra “serè i amb cert humor“. Segueix molt pendent d’Espanya i de la possibilitat de tornar als seus compromisos nàutics. Tornarà a Espanya “quan les circumstàncies ho permetin”, insisteixen. Ara s’ha reobert el debat sobre la seva residència, ja que la Zarzuela ha dit obertament que si realment es planteja tornar haurà d’haver de canviar la seva residència fiscal i tornar a instal·lar-se a Espanya legalment. Caldrà veure què acaba passant, però segueixen dient des dels seus amics que ell té “molt assumit” que morirà lluny de casa seva.