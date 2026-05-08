Joan Carles de Borbó va assegurar que faria una passa al costat en aquella carta històrica al fill, la que van publicar el 2019, en la qual assegurava que es retiraria de la vida pública per deixar de perjudicar la imatge de la Casa Reial. En aquesta jura de lleialtat pública, omplia el fill de floretes i deixava clar que faria el que fos per protegir la institució. Ara, set anys després, sembla que s’ha oblidat de la promesa que va fer perquè no fa més que cridar l’atenció i protagonitzar titulars.
Això ha donat ales a mitjans especialitzats com Monarquía Confidencial per preguntar al seu entorn què pensa de tot plegat Felip de Borbó. No deu agradar-li el canvi d’actitud que ha fet el pare, que torna a generar polèmica i que, amb això, “dilueix” el pes de les paraules d’aquell moment i que ha convertit el seu compromís en “paper mullat”.
El rei emèrit espanyol no vol continuar sent discret, sembla que se n’ha cansat d’estar a l’ombra si és que realment va estar-hi en algun moment. Amics de Joan Carles asseguren al mitjà que ell és “conscient” dels “encerts i errors” que ha comès en els últims anys. Ara bé, deixa clar que hauria estat “incapaç” d’actuar d’una altra manera: “Tampoc no podia viure amagat”.
Joan Carles de Borbó no vol mantenir el perfil baix que havia ofert
A Joan Carles el van enviar a viure a Abu Dhabi quan va començar a parlar-se de les comissions i els negocis tèrbols que hauria tingut mentre era al tron. Que després d’un temps allà tornés a Espanya per la porta gran, en aquella visita multitudinària a Sanxenxo, va fer que el fill l’esbronqués en una discussió al despatx que va arribar a la premsa.
L’emèrit havia promès que tindria un perfil baix i aquell viatge demostrava que no ho deia seriosament… I ara, tota l’exposició que ha tingut des de llavors, hauria refredat encara més la relació entre pare i fill. “Joan Carles manté el seu afecte institucional, però prioritza la seva llibertat personal i el desig de no ser un fantasma en la història d’Espanya“, analitzen els experts.
Des de la Zarzuela haurien perdut el compte dels innumerables tocs d’atenció que han fet a l’antic monarca, que continua fent el que li dona la gana. Sembla realment ingovernable, si ens fixem en l’actitud que ha mantingut en els últims mesos. El que no queda clar és si ho fa sense ser conscient que continua fent mal a la imatge pública de la institució o si, arribats a aquest punt, opta per fer la seva i passar de tot.
El Borbó pare va fer 88 anys el passat mes de gener, però aquesta edat avançada i els problemes de mobilitat que arrossega des de fa temps no impedeixen que continuï recorrent amb freqüència els gairebé vuit mil quilòmetres que separen la seva casa als Emirats Àrabs i el refugi del millor amic a Galícia.
No se l’acaben de treure de sobre, una problemàtica amb la que hauran de continuar batallant fins que l’emèrit entri en raó i deixi de protagonitzar escenes tan comentades com la dels últims mesos amb la publicació d’unes memòries o la recollida d’un premi a l’Acadèmia Francesa.