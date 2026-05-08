Juan Carlos de Borbón aseguró que daría un paso al lado en aquella carta histórica al hijo, la que publicaron en 2019, en la cual aseguraba que se retiraría de la vida pública para dejar de perjudicar la imagen de la Casa Real. En este juramento de lealtad pública, llenaba al hijo de halagos y dejaba claro que haría lo que fuera por proteger la institución. Ahora, siete años después, parece que se ha olvidado de la promesa que hizo porque no hace más que llamar la atención y protagonizar titulares.

Esto ha dado alas a medios especializados como Monarquía Confidencial para preguntar a su entorno qué piensa de todo esto Felipe de Borbón. No debe gustarle el cambio de actitud que ha hecho el padre, que vuelve a generar polémica y que, con esto, “diluye” el peso de las palabras de aquel momento y que ha convertido su compromiso en “papel mojado”.

El rey emérito español no quiere seguir siendo discreto, parece que se ha cansado de estar en la sombra si es que realmente estuvo allí en algún momento. Amigos de Juan Carlos aseguran al medio que él es “consciente” de los “aciertos y errores” que ha cometido en los últimos años. Ahora bien, deja claro que habría sido “incapaz” de actuar de otra manera: “Tampoco podía vivir escondido”.

Juan Carlos de Borbón no quiere mantener un perfil bajo | Europa Press

Juan Carlos de Borbón no quiere mantener el perfil bajo que había ofrecido

A Juan Carlos lo enviaron a vivir a Abu Dabi cuando comenzó a hablarse de las comisiones y los negocios turbios que habría tenido mientras estaba en el trono. Que después de un tiempo allí volviera a España por la puerta grande, en aquella visita multitudinaria a Sanxenxo, hizo que el hijo le reprendiera en una discusión en el despacho que llegó a la prensa.

El emérito había prometido que tendría un perfil bajo y aquel viaje demostraba que no lo decía en serio… Y ahora, toda la exposición que ha tenido desde entonces, habría enfriado aún más la relación entre padre e hijo. «Juan Carlos mantiene su afecto institucional, pero prioriza su libertad personal y el deseo de no ser un fantasma en la historia de España«, analizan los expertos.

Desde la Zarzuela habrían perdido la cuenta de los innumerables avisos que han hecho al antiguo monarca, que continúa haciendo lo que le da la gana. Parece realmente ingobernable, si nos fijamos en la actitud que ha mantenido en los últimos meses. Lo que no queda claro es si lo hace sin ser consciente de que continúa dañando la imagen pública de la institución o si, llegados a este punto, opta por hacer lo suyo y pasar de todo.

Juan Carlos de Borbón enfada al entorno con su actitud | Europa Press

El Borbón padre cumplió 88 años el pasado mes de enero, pero esta avanzada edad y los problemas de movilidad que arrastra desde hace tiempo no impiden que continúe recorriendo con frecuencia los casi ocho mil kilómetros que separan su casa en Emiratos Árabes y el refugio del mejor amigo en Galicia.

No se lo acaban de quitar de encima, una problemática con la que tendrán que seguir batallando hasta que el emérito entre en razón y deje de protagonizar escenas tan comentadas como las de los últimos meses con la publicación de unas memorias o la recogida de un premio en la Academia Francesa.