Joan Carles de Borbó torna a generar un maldecap, i dels grans, a la família reial. Acaba de saber-se que el seu nom figura als milers de documents desclassificats que formen part de la investigació a Jeffrey Epstein, el milionari a qui van acusar d’organitzar una trama de tràfic sexual de dones i menors en la que participaven homes molt poderosos d’arreu del món. Després de filtrar-se la vinculació del magnat amb Andreu d’Anglaterra o la princesa Mette-Marit de Noruega, ara el següent monarca esquitxat és el rei emèrit espanyol.
En un dels mails que estan registrant en aquesta macrooperació, n’han trobat un que menciona directament Joan Carles. En aquest cas, Epstein anunciava al seu interlocutor que havia quedat amb el pare de Felip de Borbó: “Sopo amb el rei Joan Carles d’Espanya aquesta nit, és impressionant. És un sopar organitzat per Pepe Fanjul per a amics“, deia en aquell missatge. No està confirmat que la reunió arribés a dur-se a terme, però el més probable és que així fos perquè el convocat era un dels millors amics del monarca.
El correu data de l’11 de setembre del 2018, anys després que abdiqués però abans que l’enviessin a viure a Abu Dhabi. Casualitat o no, aquella mateixa setmana sortiria a la llum que Fiscalia Anticorrupció tenia previst investigar les presumptes comissions que s’hauria endut Joan Carles per l’AVE a la Meca. Tampoc no se sap si a aquella reunió acudirien algunes de les noies de Jeffrey Epstein, encara que el simple fet que ambdós tinguessin contacte ja ha posat sobre alerta tota la família reial perquè suposa un escàndol majúscul que podria tenir conseqüències d’allò més greus. De moment, no s’han sabut més detalls però la investigació continua i, ara que se sap que van conèixer-se, podrien començar a sortir informacions cridaneres.
Jeffrey Epstein, connectat també amb altres membres de famílies reials europees
Joan Carles de Borbó no és l’únic aristòcrata que s’hauria deixat captivar pels encants de Jeffrey Epstein. El cas més escandalós el protagonitza el príncep Andreu d’Anglaterra, a qui han fet renunciar a tots els seus títols després de les fotografies i les informacions que s’han conegut sobre la seva estreta relació amb el magnat. En aquest cas, s’ha demostrat que el fill d’Elisabet II va acudir a les festes que organitzava el magnat amb noies menors i que també hauria acceptat préstecs del pedòfil.
L’última royal que ha estat relacionada amb ell? Com dèiem, Mette-Marit de Noruega, qui ja va demanar perdó públicament el 2019 per haver mantingut contacte amb ell quan va saber-se que s’enviaven correus amb una confiança més que evident.