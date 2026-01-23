El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Iñaki Urdangarin vol “destronar” Joan Carles a les llibreries: “Faria gràcia”
Jennifer Navarro
23/01/2026 10:00

Iñaki Urdangarin publicarà, d’aquí a un parell de setmanes, el seu primer llibre. Per tal de fer-ne difusió, s’ha deixat entrevistar per Jordi Basté a La 2 Cat i ara també ha parlat per al programa de Jordi Évole a La Sexta. L’exmarit de Cristina de Borbó que pràcticament mai no havia volgut parlar amb la premsa, ara no fa més que parlar amb periodistes perquè vol demostrar que la presó l’ha canviat i que ha sabut “reinventar-se”.

En el primer tastet que hem pogut veure de la conversa amb el de Cornellà, sentim un petit dard cap al seu exsogre que ha estat bastant curiós. I és que cal recordar que les memòries de Joan Carles de Borbó ha ocupat la primera posició del rànquing dels més venuts i, ara, el gendre vol prendre-li el lloc. “No sabia que havia estat tan venut, però m’ho imagino… No crec que el meu llibre destroni el seu perquè és un personatge global d’una trajectòria molt ampla, però sí que tindria la seva gràcia. No crec que passi però“. Així que li faria “gràcia” guanyar-li aquesta partida, vaja.

Sobre aquesta entrevista, que Jordi Évole acaba de gravar, ha comentat a Y ahora Sonsoles que s’ha trobat amb un Iñaki Urdangarin sincer: “Ha estat una conversa íntima en la que ell ha parlat sobre tot el que li he preguntat”. No ha parlat des del rancor, diu, sinó des d’un lloc “molt tranquil” i “en pau amb si mateix”.

Aquesta és la portada de les memòries de Joan Carles - Planeta
Aquesta és la portada de les memòries de Joan Carles | Planeta
Iñaki Urdangarin parlarà del seu pas per presó - La 2 Cat
Iñaki Urdangarin parlarà del seu pas per presó a les memòries | La 2 Cat

Què opina Jordi Évole del llibre d’Iñaki Urdangarin?

El periodista de La Sexta s’ha pogut llegir el llibre i, en ell, assegura que Iñaki fa “un balanç molt ampli” de tota la seva carrera des dels seus inicis com a jugador d’handbol fins al present… i tot el que ha passat pel mig. “És un llibre que val molt la pena“, ha deixat anar. S’havia especulat molt si serien unes memòries o un llibre d’autoajuda, però pel que sembla és una barreja de tots dos.

La idea que ha fet servir de base és la seva pròpia experiència, el “camí de superació” que ha fet per buscar-se la vida després del pas per presó on va estudiar per formar-se com a coach. Aquí, donarà les claus de cara a altres persones que vulguin fer un canvi de vida tan radical com el que ell ha fet.

L’entrevista encara no té data d’estrena, però serà ben aviat i abans que acabi aquesta temporada de Lo de Évole que tot just ha començat aquest diumenge. Els més tafaners tenen una altra oportunitat més per conèixer detalls sobre ell i la vida a dins – i fora- de la família reial.

