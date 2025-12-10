Les polèmiques memòries de Joan Carles de Borbó continuen fent parlar molt. L’autobiografia de l’Emèrit, Reconciliación, ha abordat temes personals molt mediàtics que han fet tremolar la Zarzuela, sobretot pels dards cap a Letícia i la seva “mala relació”, el perdó a Sofia de Grècia, la veritat d’una història que ha portat molta cua com és l’aventura amb Corinna Larsen o què pensa del seu net preferit, Froilán. Malgrat que les memòries del pare de Felip VI han fet la volta al món i volen mostrar la seva realitat a través de la seva mirada en un acte que sembla ben bé un intent per netejar el seu nom, hi ha una altra protagonista molt clara.
Laurence Debray és la biògrafa de Joan Carles i autora de Reconciliación. Seguidora de l’emèrit des de jove, no és el primer cop que escriu sobre la vida d’aquest monarca espanyol tan polèmic que no ha deixat ningú indiferent en la seva darrera publicació. El llibre s’ha convertit en un autèntic record de vendes i l’escriptora ha passat pel programa Más Espejo per parlar-ne de manera detallada amb Susanna Griso.
La publicació del llibre a França
Un dels aspectes que més han cridat l’atenció és el fet que el llibre s’hagi publicat abans a França que no pas a Espanya. “Ell volia que sortís a la vegada, hi va haver un problema de dates i l’editorial francesa ja havia arrencat el procés de publicació abans que l’espanyola”. D’altra banda, ha explicat que el llibre sortirà aviat en portuguès i en anglès. Però per què no ha promocionat les memòries a Espanya? Fa anys que l’Emèrit viu allunyat d’allò que havia estat casa seva, i malgrat que més d’un cop ha manifestat la seva voluntat de retorn, no ha concedit entrevistes ni actes promocionals a l’Estat. “No va ser fàcil convèncer-lo per promocionar el llibre a França, allà calia una mica de context sobre el llibre, calia presentar-lo. Aquí ell és l’absent omnipresent. Sap que a Espanya és més complicat, no vol molestar el seu fill que és sempre la seva obsessió, i per això es queda en un perfil més baix”, ha declarat.
El que sí que destaca és el contrast entre la gran quantitat de crítiques que ha rebut, moltes negatives, i el gran volum de vendes que ha fet. “Ell tenia clar que seria un llibre per a la història, per a les pròximes generacions d’espanyols”, apunta l’escriptora francesa. “No és una persona que es queixi gaire, pensa a llarg termini”, observa.
La soledat i la preocupació pel seu funeral
Un dels temes que aborda en el llibre i que s’ha parlat més d’un cop és la seva voluntat de tenir un funeral d’estat. “Això és molt dur, morir fora de casa. A mi em fa pena quan penso en això, per ell, no es queixarà, però crec que és una cosa molt dura. Sentir-se rebutjat amb aquesta edat i saps que no et queden molts anys, viure sol…”, exposa Debray. Ara bé, que és el que més preocupa l’Emèrit? “Es pregunta si li faran un funeral d’estat. El preocupa”, admet.
La relació amb el seu fill, Felip VI, també està molt present en el llibre. Debray apunta que hi ha “una distància emocional”. Quin paper jugaria Letícia en aquesta possible reconciliació entre pare i fill? “En el llibre tampoc es parla tant d’ella. Veu les coses de rei a reina. Hi ha una expressió que és es veu el got ple o buit, aquí crec que es veu el got mig buit. En el llibre diu que és bona mare, bona esposa, que l’ha ajudat en l’enterrament de la reina d’Anglaterra a moure’s“, recorda l’autora del llibre.
A més a més, apunta que a Joan Carles li fa “mal” tenir la família lluny. “Ell té Espanya molt endins, a Abu Dhabi viu amb els horaris espanyols, només li agrada el menjar espanyol, el flamenc. Ningú sap quant durarà aquest exili, no depèn només d’ell. És difícil entendre per als francesos que un home sol, en aquesta edat, estigui tan apartat”, apunta. Tot plegat, una entrevista molt extensa i plena de detalls de l’autora d’unes memòries que encara donaran molt joc els pròxims mesos.