Així era l’amant més escandalosa de Joan Carles, famosa pels seus excessos

Joan Carles de Borbó ha tingut una amant rere una altra, una llista ben llarga en la que hi trobem noms i dones de tota mena. S’ha parlat fins a l’avorriment d’aquestes aventures extramatrimonials, ja que la vida íntima de l’emèrit ha estat molt intensa. Ara, han sortit a la llum detalls molt curiosos i sorprenents sobre la seva història amb una de les amants més escandaloses. Ens referim a la comtessa Olghina de Robilant, de qui va captivar-se a finals del 1956. Ell era molt jove per llavors, però sembla que ja tenia bastant experiència al llit… o, si més no, això deia ella a les seves memòries.
La periodista Pilar Eyre ha recuperat alguns dels fragments més curiosos, en els quals Olghina recordava una aventura amb Joan Carles que hauria estat “molt passional”. Quan Joan Carles només tenia 18 anys, va conèixer la comtessa a la festa de Cap d’Any: “De sobte, una dona curvilínia i voluptuosa va apropar-se a ell movent els malucs. Era l’escandalosa comtessa Olghina de Robilant, de 23 anys, famosa pels seus excessos fins al punt que sortiria a la pel·lícula La dolce vita de Fellini”.
Així va començar la història de Joan Carles i la comtessa Olghina
En aquella festa, els haurien vist ballar junts un chotis mentre ella li xiuxiuejava paraules d’amor a l’orella. Ella sabia que tenia parella per llavors, la princesa Maria Gabriela de Saboya. Quan li va preguntar per què lligava amb ella, llavors, sembla que l’emèrit va ser sincer: “Sí que tinc parella, però ella està a Suïssa i tu m’agrades molt”.
Davant d’allò, la noia va seguir-li el joc i haurien estat tota la nit junts mentre ell “no deixava de ficar-li mà”. Quan ella va retocar-se el pintallavis, ell hauria pronunciat una frase que la comtessa no va oblidar mai: “No et pintis la boca perquè tornaré a fer-te petons”, li hauria dit abans de treure-li el pintallavis i fer-lo servir per escriure un T’estimo al tovalló. La passió era molt forta i ella ha reconegut públicament que van fer l’amor al seient de darrere del seu Volkswagen: “Va fer-me petons amb els seus llavis calents, secs i experimentats. Era molt savi en el sexe encara que només tenia 18 anys. Es comportava com un home i no com un nen”, va escriure a les seves memòries.
A ella va agradar-li, pel que es veu, ja que van estar veient-se durant quatre anys si fem cas al que explica: “Juanito tenia altres nòvies, però sempre tornava amb ella perquè era un volcà inoblidable que feia embogir els homes”, recorda Pilar Eyre. De fet, va arribar a acompanyar-lo a bodes familiars: “Juanito va haver de barallar-se a cops de puny amb el seu pare que volia que trenquessin”.
També se sap quina va ser l’última vegada que van mantenir relacions, només uns dies abans de la boda amb Sofia de Grècia. Es van veure a una pensió de Roma, quan Joan Carles va ensenyar-li l’anell de promesa que li havia preparat. En aquell moment, l’Olghina li va dir que havia tingut una filla en l’any en què no s’havien vist: “El príncep va tornar-se fred i li va dir un espero que no tractis d’endossar-me-la”.
La comtessa Olghina va arribar a fer xantatge a Joan Carles de Borbó?
Van arribar a intercanviar 47 cartes amoroses, diuen, en les quals ell es comportava com un cadet enamorat. Una de les frases que va escriure? “Aquesta nit, al llit, he pensat que estava fent-te petons però m’he adonat que no eres tu sinó un coixí brut i de mal olor”. Anys després, el 1988, la comtessa les hauria fet servir per fer xantatge al monarca. La història no havia de sortir a la llum perquè van pagar-li vuit milions de pessetes a canvi del seu silenci, sense esperar que acabarien publicant-se en una revista italiana.
D’ell només ha tingut bones paraules, ja que ha reconegut que poques coses hi ha tan maques com els primers amors. No obstant això, també l’hem sentit criticar Sofia o Letícia obertament. Una dona sense secrets que ha estat, certament, una de les amants de Joan Carles que més rebombori ha causat.