Pilar Eyre: “L’entrevista de Joan Carles és indignant i menteix constantment”

Joan Carles de Borbó ha concedit una entrevista bomba a la televisió francesa en què ha arribat a demanar que els espanyols el “perdonin” i “entenguin” el que ha fet. Com era d’esperar, la cronista Pilar Eyre ha aprofitat la situació per dir la seva i s’ha mostrat molt enfadada en la connexió que ha fet a El matí de Catalunya Ràdio: “Estic molt indignada, no sé si podré ordenar totes les idees que tinc perquè després de sentir aquesta entrevista i veure que totes les respostes de Joan Carles són indignants. No està connectat amb la realitat en absolut i no sap què pensen dels espanyols, menteix constantment en moltes coses i no sé què pretén amb aquesta entrevista perquè sembla que vulgui dilapidar encara més el capital que va guanyar al principi del seu regnat“.
Entre els titulars que ha deixat anar, que ha comès errors però que no es penedeix de res i que no té remordiments: “No té cap mena de pudor perquè s’igual a errors que pot cometre qualsevol ciutadà, però ell ha comès errors tremends“. Al seu fill el deixa molt malament, ja que atribueix la seva abdicació als seus problemes de salut: “Ell diu que el seu fill no volia que abdiqués, però aquesta és una mentida com una casa. Des del gener fins al juny va intentar que el rei abdiqués sense parar mentre que ell s’hi resistia”.
Pilar Eyre critica les mentides que ha deixat anar Joan Carles a l’última entrevista
Joan Carles ha arribat a dir, en aquesta conversa, que creu que l’únic error que ha comès ha estat amb la família: “Però no deia que Letícia era qui s’havia carregat la família? I tots els seus errors amb la llei i amb Hisenda? I amb la gent que creia amb ell? Com s’ha carregat el joancarlisme?”. Una altra mentida? Quan Joan Carles diu que el dia abans de morir, Francisco Franco li va dir que volia que fos rei quan això és mentida perquè el dictador no va parlar els últims 20 dies de vida.
El rei emèrit ha barrejat idees, com el moment en què ha dit que va anar ell a rebre a Pinochet a l’aeroport perquè Francisco Franco no podia. És clar que no podia, perquè ja havia mort per llavors: “Ell venia al funeral, de fet“. Hi ha aquí un signe de demència? Pilar Eyre creu que no, que està tot molt calculat: “Jo he vist el cap clar, amb audiòfon i un francès molt bo. Crec que ha reinventat tantes vegades la història que s’ho ha acabat creient”.
Una entrevista que concedeix amb un to una mica més conciliador que les memòries, on es mostra molt punyent. Això sí, queda clar que la seva veritat no és la veritat absoluta…