Pilar Eyre, enfurismada: “El Julio Iglesias que vaig conèixer ha mort”

Pilar Eyre s’ha sumat a les crítiques ferotges que ha rebut Julio Iglesias des que sortissin a la llum els testimonis de dues extreballadores que l’acusen d’haver abusat sexualment d’elles. La periodista, que va arribar a tenir molt tracte amb el cantant, ha reconegut que es penedeix d’haver-se deixat enganyar per ell en el seu moment. Ho fa en una columna d’opinió molt contundent que publica Lecturas, on diu clarament que el Julio Iglesias que ella va conèixer “ha mort” perquè no té res a veure amb el monstre que dibuixen ara aquestes noies.
I no és només que l’hagi sorprès saber que vexava les seves treballadores així, presumptament, sinó que li consta que totes les parelles de Julio Iglesias a les qui va entrevistar tampoc no s’ho esperaven. “A quines dones captivades per ell he conegut? Bé, confesso que jo vaig estar en aquesta llista. No va haver-hi trobada carnal, però va haver-hi molta tendra per part dels dos. El vaig conèixer i em va captivar, ho reconec“.
I no perquè el percebés com una representació del mascle espanyol, sinó precisament perquè en ell va veure un home “insegur, humil, vulnerable i terriblement fràgil“. De fet, la periodista recorda que li deia que se sentia sol i que tenia “molts malsons”. Ara, Pilar Eyre diu que aquell Julio “ha mort” per a ella: “Estic de dol, ja que han deixat d’agradar-me les seves cançons perquè els hi descobreixo significats que em repelen“. De fet, des d’aquí ha aplaudit la feina dels periodistes d’Eldiario.es i Univisión que ho han tret tot a la llum: “Li dono total credibilitat a les víctimes“.
Ha demanat que les indemnitzi, encara que també és conscient que això no compensarà que els hi hagi destrossat la vida: “Aquells que t’hem admirat, Julio, els qui t’hem estimat… mereixem una explicació sincera. No unes excuses barates ni un comunicat calculat fins a l’última coma. Vull veure com ens mires als ulls i ens dius a tots que sí, que ets culpable i que intentaràs reparar el dany que has fet i que ens demanes perdó”.
Què li deien les exparelles de Julio Iglesias a Pilar Eyre?
Al llarg de tots els seus anys de carrera, Pilar Eyre ha pogut parlar amb moltes de les amants de Julio Iglesias. En aquest article, ha recollit alguns dels testimonis que més van cridar-li l’atenció en el seu moment i que ara, després de filtrar-se aquesta denúncia, cobren més significat. Per exemple? Quan l’actriu Sydne Rome va confessar-li que a l’artista li agradava “mossegar-li el cap”: “Fèiem unes coses…”, li hauria reconegut.
Vaitiare li deia a Pilar Eyre que Julio ho era “tot” per a ella, però ell no deia el mateix: “En aquell moment, el cantant tenia una relació amb La Flaca, amb Sydne, amb Vaitiare i diversos milers més de dones”. De fet, quan Sydne ja era gran li hauria deixat anar a Pilar Eyre que li semblaven “poques” quan deien que Julio Iglesias havia estat amb tres mil dones.
Una periodista que se suma al clam crític contra ell, que es defensa a Instagram sense convèncer a massa gent.