Julio Iglesias havia avançat que donaria la seva versió dels fets molt aviat, pocs dies després de sortir a la llum les acusacions d’agressió sexual de dues extreballadores, i ho acaba de fer. En un comunicat que ha compartit a través del seu perfil d’Instagram a primera hora, evidentment nega tots els fets i lamenta haver de donar explicacions: “Amb un profund pesar, responc a les acusacions realitzades per dues persones que anteriorment van treballar a casa meva. Nego haver abusat, coaccionat o faltat al respecte a cap dona. Aquestes acusacions són absolutament falses i em causen una gran tristesa“, etziba.
“Mai no havia sentit tanta maldat, però encara em queden forces perquè la gent conegui tota la veritat i defensar la meva dignitat davant d’un greuge tan greu“, continua en un escrit que aprofita per defensar-se públicament i també deixar clar que demanarà ajuda als advocats si la situació realment arriba als jutjats.
Primeres paraules de Julio Iglesias després de les acusacions d’agressió sexual
De fet, cal recordar que la Fiscalia de l’Audiència Nacional està plantejant-se investigar el tema ara que ha tingut coneixement de la gravetat dels fets dels que l’acusen: agressió sexual continuada, vexacions i tocaments sense consentiments. De fet, arriben a dir que les forçava a treballar més hores de les que els tocava, que les insultava, que les tenia amenaçades i que les feia sentir com unes esclaves: “Era la casa del terror“, arriben a dir.
En aquest escrit, l’exitós cantant espanyol dona les gràcies a les persones “tantes estimadíssimes” que li estan enviant missatges d’afecte i lleialtat en aquest moment, quan pràcticament tothom l’està deixant verd perquè es posicionen a favor de les denunciants: “He trobat molt de consol en elles”.
De moment, cap altra paraula al respecte. Des de la revista ¡Hola! deien, fa poques hores, que havien pogut parlar telefònicament amb ell i que l’havien vist amb la veu “seriosa“. No és una situació agradable veure que t’acusen, d’aquesta manera, i que et dibuixen com un autèntic monstre. En les últimes hores, molts mitjans de comunicació han recuperat vídeos antics d’entrevistes seves en què clarament tocava en excés les presentadores, fins al punt de fer-les petons forçats. Ara cal veure si aquestes dues dones poden demostrar que és cert el que expliquen i si Julio Iglesias acaba tenint alguna conseqüència legal per aquests fets tan greus.
Tamara Falcó es pronuncia sobre la presumpta agressió sexual de Julio Iglesias
En la seva aparició a El Hormiguero, li han volgut preguntar l’opinió sobre l’espinós tema a Tamara Falcó. Julio Iglesias era el marit de la seva mare abans que comencés a sortir amb el seu pare, així que el coneix bé. Doncs bé, l’aristòcrata ha reconegut que no és un moment fàcil per a la família: “Estic d’acord que no té bona pinta, sobretot perquè, sigui veritat o no, hi ha un dany gegantí amb un dany reputacional ja fet“.
“Hi ha una investigació oberta, però sí que evidentment per a mi continua sent el “tiet Julio” i, a més, és el pare dels meus germans. Això, de qualsevol de les maneres, és gravíssim i tristíssim”, ha reconegut en unes declaracions molt esperades.