Julio Iglesias había adelantado que daría su versión de los hechos muy pronto, pocos días después de salir a la luz las acusaciones de agresión sexual de dos extrabajadoras, y acaba de hacerlo. En un comunicado que ha compartido a través de su perfil de Instagram a primera hora, evidentemente niega todos los hechos y lamenta tener que dar explicaciones: «Con un profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza«, afirma.

«Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave«, continúa en un escrito que aprovecha para defenderse públicamente y también dejar claro que pedirá ayuda a los abogados si la situación realmente llega a los tribunales.

Comunicat de Julio Iglesias | Instagram

Primeras palabras de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual

De hecho, cabe recordar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está planteándose investigar el tema ahora que ha tenido conocimiento de la gravedad de los hechos de los que lo acusan: agresión sexual continuada, vejaciones y tocamientos sin consentimiento. De hecho, llegan a decir que las forzaba a trabajar más horas de las que les correspondía, que las insultaba, que las tenía amenazadas y que las hacía sentir como unas esclavas: «Era la casa del terror«, llegan a decir.

En este escrito, el exitoso cantante español agradece a las personas «tantas queridísimas» que le están enviando mensajes de afecto y lealtad en este momento, cuando prácticamente todos lo están criticando porque se posicionan a favor de las denunciantes: «He encontrado mucho consuelo en ellas».

De momento, ninguna otra palabra al respecto. Desde la revista ¡Hola! decían, hace pocas horas, que habían podido hablar telefónicamente con él y que lo habían escuchado con la voz «seria«. No es una situación agradable ver que te acusan, de esta manera, y que te dibujan como un auténtico monstruo. En las últimas horas, muchos medios de comunicación han recuperado vídeos antiguos de entrevistas suyas en las que claramente tocaba en exceso a las presentadoras, hasta el punto de darles besos forzados. Ahora hay que ver si estas dos mujeres pueden demostrar que es cierto lo que cuentan y si Julio Iglesias acaba teniendo alguna consecuencia legal por estos hechos tan graves.

Tamara Falcó se pronuncia sobre la presunta agresión sexual de Julio Iglesias

En su aparición en El Hormiguero, le han querido preguntar la opinión sobre el espinoso tema a Tamara Falcó. Julio Iglesias era el marido de su madre antes de que comenzara a salir con su padre, así que lo conoce bien. Pues bien, la aristócrata ha reconocido que no es un momento fácil para la familia: «Estoy de acuerdo en que no tiene buena pinta, sobre todo porque, sea verdad o no, hay un daño gigante con un daño reputacional ya hecho«.

«Hay una investigación abierta, pero sí que evidentemente para mí sigue siendo el “tío Julio” y, además, es el padre de mis hermanos. Esto, de cualquiera de las maneras, es gravísimo y tristísimo», ha reconocido en unas declaraciones muy esperadas.