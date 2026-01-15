Julio Iglesias está en boca de todos desde que salió a la luz el testimonio estremecedor de dos exempleadas que lo han acusado de haber abusado sexualmente de ellas, de haber cometido tocamientos y vejaciones durante todos los meses que duraron sus contratos. Las puertas de la mansión de Punta Cana donde reside están llenas de periodistas, teniendo en cuenta que todos quieren obtener la primera reacción del cantante. Pues ha sido la revista ¡Hola! la única que ha conseguido hablar con él. En sus primeras palabras tras el escándalo, el artista asegura que romperá su silencio «muy pronto» en un comunicado «que lo aclarará todo».

«Al otro lado del teléfono, la voz de Julio Iglesias suena seria, grave y consciente de que es un momento difícil«, comienza la crónica. Ahora bien, también dejan claro que lo encuentran «totalmente seguro» de su respuesta: «Será clara, contundente y no dejará ninguna duda«. Aún no habría llegado el momento de hablar públicamente, pero adelanta que este momento llegará «muy pronto».

Ahora mismo, estaría preparando su defensa para intentar que todo se aclare porque quiere «llegar al fondo de este asunto» y que no quede «ninguna duda» de cuáles son las «verdaderas circunstancias» y «el relato real» de todo lo que ha pasado. «La verdad llegará muy pronto y todo se aclarará», les habría insistido varias veces según dicen.

Julio Iglesias se pronuncia tras las graves acusaciones contra él | Europa Press

Su entorno más cercano se ha cerrado en banda y está guardando un silencio absoluto sobre el tema, pero en declaraciones privadas estarían dejando claro que los hechos son «totalmente falsos» y muestran «estupor» ante la magnitud que ha tomado este asunto. Desde Vanitatis han hablado con algunos de sus amigos, que confiesan que Julio Iglesias está «preocupado y con el ánimo bajo«.

El artista no entiende nada, dice, y ayer mismo estaría haciendo «llamadas continuas» a muchas de las personas de confianza que tiene en España: «Ha pedido que le vayan informando sobre qué se está diciendo en los medios de comunicación españoles y qué dice la opinión pública«.

Sale a la luz el testimonio de una tercera exempleada enfadada con Julio Iglesias

Tras las historias dantescas de las dos exempleadas con las que ha hablado Eldiario.es, ahora sale a la luz una tercera mujer que añade más información sobre el tema. En esta casa de los horrores, como la han bautizado las otras, parece que también las obligaba a someterse a revisiones médicas: «Nos imponía que fuéramos al médico a hacernos pruebas del VIH, de hepatitis y de clamidia aunque esto no tuviera nada que ver con los trabajos que hacíamos en su mansión. Pero sí, nos enviaba al médico a todas«.

En su caso, asegura que la sometieron a pruebas de enfermedades de transmisión sexual, que le hicieron ecografías y también pruebas de sangre para ver si tenía alguna enfermedad: «No lo veía normal, pero todas las chicas que trabajábamos allí teníamos que hacer esto y después tenían acceso a los resultados». Toda una serie de prácticas que denuncian públicamente y que pueden dar alas a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para abrir una investigación al latin lover más internacional de España.